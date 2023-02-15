لحظة الحقيقة - تشيلسي يواجه الخطر في ألمانيا.. ودورتموند لمواصلة الاستفاقة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

تشيلسي أمام بوروسيا دورتموند

في مواجهة محفوفة بالمخاطر، يخرج تشيلسي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيتسلح جراهام بوتر بالوافدين الجدد ميخايلو مودريك وإنزو فيرنانديز وجواو فيليكس بعد أن ختارهم من بين صفقات الشتاء للتواجد في القائمة الأوروبية.

وبدأت بعض الملامح الهجومية في الظهور لتشيلسي مؤخرا، ولكنه لم يفز إلا في مباراتين من أصل تسع لعبها بعد العودة من توقف كأس العالم.

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وبرغم التحسن الدفاعي الواضح باستقبال هدف واحد في آخر أربع مباريات، إلا أن تشيلسي سيفقد أحد أهم أسباب هذه الصحوة المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي بسبب عدم قيده في قائمة دوري أبطال أوروبا.

وسيحتاج تشيلسي لاستفاقة قوية من أجل محاولة اللحاق بآماله في التواجد بالمربع الذهبي في إنجلترا مع فارق 10 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع من أجل التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أو أنه سيكون مطالبا بالفوز بلقب هذه النسخة.

على الجانب الآخر، تبدو الأوضاع أكثر أريحية في سيجنال إيدونا بارك بستة انتصارات متتالية بواقع خمسة في الدوري وفوز في كأس ألمانيا أيضا.

استقبل دورتموند ستة أهداف في ست مباريات بعد كأس العالم، كان ثلاثة منها أمام أوجسبورج.

ويتواجد دورتموند في المركز الثالث للدوري الألماني برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ولم يسبق لتشيلسي وبوروسيا دورتموند أن التقيا من قبل في أي مسابقة أوروبية.

2011-2012 UEFA Champions League

تشيلسي أمام الألمان

لعب البلوز 25 مباراة سابقة أمام الفرق الألمانية في المسابقات الأوروبية.

حقق خلالها تشيلسي الفوز في 11 مباراة، مقابل ستة انتصارات لفرق ألمانيا، وانتهت ثماني مباريات بالتعادل (كان منها 3 بركلات الترجيح).

وواجه تشيلسي بايرن ميونيخ وشالكة 6 مرات كأكثر الفرق الألمانية التي يلعب أمامها.

وجاء في المركز الثاني شتوتجارت بثلاث مواجهات، ثم مواجهتين مع كل من باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت وهيرتا برلين وميونخ 1960 وفيردر بريمن.

Champions League: Arsenal lose 2-0 to Borussia Dortmund in Group D | Football News | Sky Sports

بوروسيا دورتموند أمام الإنجليز

التقى بوروسيا دورتموند مع الفرق الإنجليزية في 33 مباراة بمختلف المسابقات الأوروبية.

فاز الفريق الألماني في 11 مباراة، مقابل 16 فوزا لفرق إنجلترا، وانتهت ست مباريات بالتعادل.

ويعد أرسنال أكثر الفرق الإنجليزية التي واجهها بوروسيا دورتموند بثماني مواجهات.

ولعب دورتموند ست مباريات أمام مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي.

والتقى الفريق الألماني خمس مرات مع ليفربول، ومرتين مع وست هام.

تشيلسي بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
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