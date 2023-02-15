زامل صلاح وارتدى قميص ميلان.. ماتياس فيرنانديز يعلن اعتزاله

أعلن التشيلي ماتياس فيرنانديز اعتزاله كرة القدم في عمر الـ 36.

ماتياس فيرنانديز النادي : فيورنتينا

صانع الألعاب المخضرم سبق له ارتداء قمصان فيورنتينا وميلان في إيطاليا وفياريال الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال فيرنانديز عبر حسابه على إنستجرام: "جاء اليوم لأقول وداعا لشغفي الكبير، أريد أن أشكر أولا الله لإعطائي هدية اللعب والشغف الذي شهدته في الشوارع والأزقة الصغيرة في لا كاليرا".

وأضاف "بدون شك والدي: هامبرتو، الذي كان ملكي ووالدتي ميرتا التي كانت القوة الدافعة خلفي، ولزوجتي أليخاندرا بفضل دعمها غير المشروط والتضحيات وتأجيل أحلامها من أجلي، وأيضا أطفالي".

كما أضاف لناديه كولو كولو ومنتخب تشيلي: "سويا رفقة زملائي كنا قادرين على الوصول لشيء لم يصل له أحدا من قبل وأن يبقى في كتب التاريخ".

وأتم "أريد الحديث عن رودريجو ميلينديز ولويس مينا (تزامل معهما في كولو كولو ببداية مسيرته) ليس بسبب انتصاراتهما الكبيرة لكن في البقاء معي بأكبر الهزائم ودعمي".

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وبدأ التشيلي المولود في الأرجنتين مسيرته بقميص كولو كولو أحد كبار الكرة في تشيلي بعمر 12 عاما وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2004.

وحاز في أول موسم على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم وبعد عامين ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري ومن ثم حصد جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية.

انضم إلى فياريال الإسباني في 2006 ليتدرب تحت قيادة مدربه التشيلي مانويل بيلجريني، وبعد 3 مواسم انضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي وخسر نهائي كأس البرتغال.

وفي 2012 انضم لصفوف فيورنتينا الإيطالي وتزامل مع محمد صلاح في 21 مباراة، وخسر نهائي كأس إيطاليا 2013-14.

وأعير في موسم 2016-17 لصفوف ميلان الإيطالي، وتوج بلقبه الوحيد في أوروبا بحصد كأس السوبر الإيطالي 2016.

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في 2017 انضم لصفوف نيكاكسا المكسيكي وحقق لقب الدوري والكأس في 2018، ثم أتليتكو جونيور الكولومبي.

وفي موسم 2020-2021 ارتدى قميص كولو كولو التشيلي، وعقب نهاية الموسم انضم لصفوف ديبورتس لا سيرنا في الدرجة الثانية التشيلية حتى نهاية 2022.

بقميص اللاروخا خاض 74 مباراة دولية.

وساهم في تتويج تشيلي بلقب كوبا أمريكا 2015 كأول لقب قاري يدخل خزائن بلاده على حساب الأرجنتين، بعدما سجل الركلة الترجيحية الأولى في الشباك.