براهيم دياز: أضاءنا جميعا سان سيرو.. والنتيجة لا تعني شيئا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

هدف واحتفال براهيم دياز أمام توتنام

أبدى براهيم دياز سعادته بعودة فريقه ميلان للانتصارات من جديد بعد الفوز على توتنام في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ميلان بهدف الإسباني على الديوك اللندنية في سان سيرو.

وقال براهيم دياز عبر ميدياست الإيطالية: "أنا سعيد من أجل الفريق، بسبب ما فعلناه طيلة هذا الأسبوع، فزنا على تورينو ومن ثم في دوري الأبطال".

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وأكمل "أضاءنا جميعا سان سيرو، لأن الجماهير كانت رائعة أيضا".

وأردف "النتيجة لا تعني شيئا، لدينا هذه الروح دائما، مررنا ببعض المواقف السيئة في الماضي، لكننا ننظر للأمام، هذا جيد للفريق، الفريق رائع ويستمع لهؤلاء الجماهير الذين كانوا أروع".

وأتم "الآن علينا أن نفكر في الدوري الإيطالي ومن ثم نفكر في مباراة لندن".

وأصبح دياز (23 عاما و195 يوما) هو أصغر لاعب يسجل مع ميلان في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ كاكا في مارس 2004، بثنائية ضد ديبورتيفو لاكورونيا في ربع النهائي (21 عاما و336 يوما).

هدف هو الأسرع لميلان في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ هدف رونالدينيو ضد مانشستر يونايتد في فبراير 2010 (دقيقتان و11 ثانية).

فوز هو الأول لـ ميلان على توتنام في المسابقات الأوروبية بعد هزيمتين وتعادلين من قبل.

ولأول مرة يحقق الروسونيري الفوز في دور الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال منذ 2013 عندما حقق الفوز على برشلونة ذهابا بنتيجة 2-0.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الثامن من مارس المقبل على ملعب توتنام لحسم هوية المتأهل، علما بأنه لا وجود لقاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام ميلان دوري أبطال أوروبا براهيم دياز
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