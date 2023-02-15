ناجلسمان: دخول مبابي أيقظ باقي اللاعبين.. وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

شدد جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ على أن باريس سان جيرمان يتحسن كثيرا بوجود كيليان مبابي.

وفاز بايرن ميونيخ الألماني على باريس سان جيرمان في فرنسا بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك مبابي في المباراة من البداية بسبب عودته مؤخرا من الإصابة ولكنه دخل في الشوط الثاني كبديل.

وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز على باريس سان جيرمان كان الخطوة الأولى، أنا سعيد بالنتيجة وبالأداء في أول 25 دقيقة وبداية الشوط الثاني اعتقد أننا كنا أفضل اليوم ولكنها فقط خطوة وعلينا تأكيدها في ميونيخ ونحن نثق بأنفسنا كثيرا".

وتابع "أعلم أهمية تسجيل الأهداف وأيضا تجنب استقبالها لقد أتيحت لنا بعض الفرص لتسجيل الهدف الثاني ولكننا واجهنا دوناروما الرائع".

وواصل "اعتقد أننا هيمنا على المباراة ولعبنا بقوة لكننا فقدنا الاستحواذ في نهاية الشوط الأول وهو ما خلق بعض التوتر والمساحات للخصم وتكرر الأمر في الشوط الثاني لكنهم وقعوا في التسلل، على الجانب الآخر كان بإمكاننا تسجيل هدف ثاني أو ثالث".

وشدد "مبابي يمكنه تغيير أي مباراة وهذا ليس أمرا جيدا لمباراة الإياب".

وأكمل "لم اعتاد على مشاهدة باريس سان جيرمان يقدم أداء منخلفض ربما بسبب مبارياتهم الأخيرة أو غياب مبابي، وعندما دخل إلى أرض الملعب حدث تغيير بالأجواء وأيقظ اللاعبين الآخرين لذلك كان علينا الضغط أكثر والدفاع بشكل أكبر أيضا، لم ننجح في الأمر مرتين ولكن لحس حظنا وقعوا في التسلل".

وأضاف "لست قلقا من وجود مبابي في مباراة الإياب ولكنهم يتحسنون بوجوده ولن أخبركم كل شيء عن المباراة لكن سنحللها وأؤمن إننا سنجد أفكارا جيدة يمكنها إيذائهم في الملعب".

وأردف "قمت باسبتدال كانسيلو لأنه تعرض لكدمة ولكن اعتقد أنها ليست خطيرة".

ويقام لقاء العودة بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 8 مارس المقبل