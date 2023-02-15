مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.. دوري الأبطال وصراع الصدارة في إنجلترا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 09:57

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال أوروبا

يستضيف أرسنال نظيره مانشستر سيتي على ملعب الإمارات في مباراة مؤجلة من الجولة 12 وقد تحدد الكثير فيما يخص سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف من مساء اليوم، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بتعليق حفيظ دراجي.

وفي دوري أبطال أوروبا، يخرج تشيلسي لمواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

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وتبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق رؤوف خليف.

ويواجه بنفيكا البرتغالي نظيره كلوب بروج البلجيكي في العاشرة مساء أيضا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3 بتعليق علي محمد علي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ريال مدريد المتوج بكأس العالم للأندية أمام إلتشي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق يوسف سيف.

دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ريال مدريد تشيلسي
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