كونتي: كان علينا اللعب بشكل أفضل في لقطة هدف ميلان... وتوخينا الحذر بسبب لياو وجيرو

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام إن فريقه تعين عليه الدفاع بشكل أفضل في لقطة تسجيل ميلان هدف انتصاره على فريقه.

وفاز ميلان على توتنام مساء أمس الأربعاء بهدف دون رد سجله براهيم دياز في ملعب سان سيرو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كونتي عقب المباراة في مؤتمر صحفي قائلا: "بالنسبة للأداء المباراة كانت معركة منذ البداية للنهاية ولعبنا ضد فريق يجيد الضغط".

وأردف "كان من المثير للشفقة أن نستقبل هدفا بعد خمس دقائق فقط، شعرت أنه تعين اللعب بشكل أفضل في تلك اللحظة".

وأكمل "عندما تلعب ضد ميلان فيجب أن تنتبه أثناء الهجوم بسبب قدرتهم السريع على الارتداد عن طريق رافائيل لياو وتواجد أوليفييه جيرو، إن منحتهما المساحة فسوف يقتلانك".

وأتم كونتي حديثه "الآن نحن نتحدث عن المباراة الأولى وأتمنى في الإياب في ملعبنا أن يتواجد الجمهور ويخلق أجواء تساعدنا".

وستقام مباراة الإياب في ملعب توتنام في الثامن من شهر مارس المقبل.