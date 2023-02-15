كومان: كان علينا أن نجعل الأمور أسهل ضد باريس

الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

قال كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ إن المباراة ضد باريس سان جيرمان كانت لتصبح أسهل لو سجل فريقه هدفا ثانيا.

كينجسلي كومان

النادي : بايرن ميونيخ

وفاز بايرن على مضيفه سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء أمس الأربعاء بهدف دون رد سجله كومان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث اللاعب الفرنسي عقب المباراة قائلا: "بدأنا بشكل جيد كانت لتصبح الأمور أسهل لو سجلنا هدفا ثانيا لكننا سنقبل الفوز بتلك النتيجة".

وعن استفاقة سان جيرمان في الجزء الثاني من المباراة قال: "من الجيد المرور بصعوبات سويا وأن نتحد وألا نستقبل هدفا".

وأتم "أمامنا مباراة عودة وعلينا التركيز فيها لنفوز ونتأهل للدور التالي".

وستقام مباراة الإياب في ملعب أليانز آرينا في الثامن من شهر مارس المقبل.

بايرن ميونيخ كومان سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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