مبابي: سنذهب إلى ألمانيا للفوز على بايرن

يرى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أن فريقه قادرا على تحقيق الفوز أمام بايرن ميونيخ رغم الهزيمة في ملعبه.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفاز بايرن ميونيخ الألماني على باريس سان جيرمان في فرنسا بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي عقب المباراة لقناة كانال بلس الفرنسية: "لقد أظهرنا أننا قادرون على وضع بايرن ميونيخ في مواقف صعبة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن يتمتع كل لاعبي باريس بصحة جيدة وسنذهب إلى ألمانيا من أجل الفوز".

وأتم تصريحاته "كل لاعب يحتاج لأن يكون في أفضل حال ويمكننا فعل شيء هناك إذا كنا أكثر شراسة".

ويقام لقاء العودة بين الفريقين في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 8 مارس المقبل.