الاستفاقة المتأخرة لا تكفي.. كومان يلدغ سان جيرمان ويخطف الانتصار لبايرن

ظل باريس سان جيرمان هادئا في مباراته ضد بايرن ميونيخ ولم تشفع له استفاقته المتأخرة في إدراك التعادل.

وفاز بايرن على سان جيرمان بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل كينجسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة طرد لبنجامين بافارد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع لحصوله على إنذارين.

وسيلتقي الفريقان مجددا في ملعب أليانز آرينا في الثامن من شهر مارس المقبل.

ملخص المباراة

جاء الشوط الأول هادئا للغاية وسط سيطرة واستحواذ على الكرة من قبل بايرن ورغبة قوية فى تسجيل الأهداف واعتماد سان جيرمان على الدفاع والهجمات المرتدة.

ولكن في الثانية 30 كاد إريك ماكسيم تشوبو موتنج يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد جوشوا كيميتش كرة من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالحائط البشري.

وبعد ذلك بدقائق سدد كيميتش كرة قوية لكن دوناروما تصدى له.

وحصل سان جيرمان على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدة ميسي ارتطمت بالحائط البشري.

وبين شوطي المباراة شارك ألفونسو ديفيز بدلا من جواو كانسيلو مع بايرن.

وفي المقابل شارك بريسنيل كيمبيمبي بدلا من أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 53 ومن عرضية من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى قابلها كومان بتسديدة بيمناه على الطائر سكنت الباك لتعلن عن الهدف الأول لبايرن.

وعقب أربع دقائق شارك كيليان مبابي بدلا من كارلوس سولير، وفابيان رويز بدلا من زائير إيمري.

ومر جمال موسيالا بمجهود فردي رائع وأرسل عرضية زاحفة لكن تسديدة موتنج ارتطمت بالعارضة ومن ثم شتتها الدفاع لركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية حولها بنجامين بافارد برأسية لكن دوناروما تألق وتصدى له.

وتألق يان سومر حارس مرمى بايرن أمام انفراد لمبابي وتصدى له وبعدها سدد نيمار الكرة وتصدى له مجددا وعادت الكرة لمبابي الذي سجل هدفا لكنه كان في موقف تسلل.

وفي الدقيقة 75 غادر كومان المباراة وشارك سيرجي جنابري بدلا منه، كما شارك توماس مولر بدلا من تشوبو موتنج.

وفي الوقت ذاته شارك فيتينيا مع سان جيرمان بدلا من دانيلو بيريرا.

وانطلق موسيالا في هجمة مرتدة سريعة ومرر الكرة لمولر لكن تسديدة الأخير مرت لخارج الملعب.

وارتدت الكرة سريعا ومرر نيمار بينية إلى نونو مينديز الذي انطلق مسرعا ومرر عرضية زاحفة لمبابي الذي سدد في الشباك ليدرك التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 82، لكن تم إلغائه بداعي التسلل على الظهير الأيسر.

وكاد سان جيرمان يدرك التعادل بعد عرضية زاحفة جديدة من نونو مينديز لكن تسديدة ميسي شتتها بافارد لركلة ركنية.

تسديدة قوية على الطائر من فيتينيا تصدى لها سومر بثبات.

وفي الدقيقة 86 شارك ريان جرافينبيرش بدلا من جمال موسيالا.

وعقب أربع دقائق شارك جوسيب ستانيشيتش بدلا من ليروي ساني

واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع طُرد بافارد لحصوله على الإنذار الثاني وعقب عرقلته لميسي من على حدود منطقة الجزاء.

ولكن لم يستفد سان جيرمان من الركلة الحرة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار مثير لبايرن بهدف دون رد.

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