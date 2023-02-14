أسوان يهزم الإسماعيلي وديا قبل مواجهة الأهلي.. وعودة إيفونا

حقق فريق أسوان الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على استاد الإسماعيلية.

وسجل أمين محمد مدافع أسوان هدف اللقاء الوحيد ضمن منافسات الشوط الثاني.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة الأهلي في مسابقة الدوري يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

ويخوض أسوان مباراة ودية ثانية ستكون غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وشهدت مواجهة أسوان والإسماعيلي الودية، مشاركة 22 لاعبا من أسوان تحت قيادة أيمن الرمادي.

وشارك ماليك إيفونا مع فريق أسوان بعد غياب ولعب لمدة 30 دقيقة.

ويسعى الجهاز الفني خلال المباراتين تجهيز أكبر عدد من العناصر الفنية لتنضم لقائمة المشاركة في المباريات حتى يمتلك الجهاز الفني عدة بدائل تساعده في ظل ضغط المباريات.

وخاض أسوان 18 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم وحصد 22 نقطة في المركز التاسع.

أما الأهلي فينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

وكانت آخر مواجهة للأهلي في مسابقة الدوري عندما انتصر على البنك الأهلي يوم 24 يناير الماضي.

وتأجلت ثلاث مباريات للأهلي في الدوري بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية في النسخة التي حصد ريال مدريد لقبها.