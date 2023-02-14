انتهت دوري الأبطال - ميلان (1) (0) توتنام.. فوز الروسونيري

تشكيل توتنام - ثنائية سار وسكيب في وسط الملعب أمام ميلان.. وأربعة غيابات للإصابة

تشكيل ميلان - ثلاثي في الدفاع ولياو أساسي.. وغياب بن ناصر وتوموري ضد توتنام