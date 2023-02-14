انتهت دوري الأبطال - ميلان (1) (0) توتنام.. فوز الروسونيري

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

هدف واحتفال براهيم دياز أمام توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي وتوتنام الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 78: رأسية ماليك تشاو تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 77: رأسية دي كيتلاري تمر بجوار القائم بغرابة

ق 49: بطاقة صفراء من نصيب كريستيان روميرو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: تاتاروشانو يتصدى لتسديدة إيمرسون رويال

ق 7: جووووووووووووول أووووووووووووووووووول... براهيم دياز يسجل الأول

بداية اللقاء

توتنام ميلان دوري أبطال أوروبا
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