انتهت دوري الأبطال - ميلان (1) (0) توتنام.. فوز الروسونيري
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي وتوتنام الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 78: رأسية ماليك تشاو تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 77: رأسية دي كيتلاري تمر بجوار القائم بغرابة
ق 49: بطاقة صفراء من نصيب كريستيان روميرو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: تاتاروشانو يتصدى لتسديدة إيمرسون رويال
ق 7: جووووووووووووول أووووووووووووووووووول... براهيم دياز يسجل الأول
بداية اللقاء
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