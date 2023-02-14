مؤتمر أزبليكويتا: جواو فيليكس فاجئني.. وأعرف أننا لسنا مرشحين للقب الأبطال ولكن

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

سيزار أزبليكويتا

أعرف سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي عن اندهاشه مما يقدمه زميله في الفريق جواو فيليكس في المران رغم عمله بإمكانياته سابقا.

وتحدث أزبليكويتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "جواو موهبة خاصة، لقد عرفته منذ لعبنا ضد أتليتكو ومشاهدة الدوري الإسباني".

وأضاف "لقد اندهشت حينما انضم لنا، لقد أظهر إمكانيات كبيرة في التدريبات، طريقته في خلق المساحات والتمرير كل ذلك جيد للغاية".

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وأكمل "لقد سجل هدفا ضد وست هام وهذا سوف يساعده، هو فتى صغير بخبرات كبيرة وواثق من نفسه، ولديه تأثيره على الفريق".

وانضم فيليكس إلى تشيلسي معارا لنهاية الموسم في شهر يناير الماضي قادما من أتليتكو مدريد.

وبسؤاله هل يستطيع تشيلسي الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري قال: "أنا لا أخوض أي مباراة في دوري الأبطال دون التفكير في الفوز باللقب وغدا ليس استثناء".

وواصل "الواقع هو أننا لا نمر بأفضل فترة لنا من حيث النتائج مؤخرا، لكن هذه مسابقة جديدة وعلينا إثبات أنفسنا في الملعب، لا جدوى من النظر بعيدا إلى الأمام، الفوز هو التحدي التالي لنا وعلينا التحلي بالتركيز".

وأتم "لست متفاجئا من أننا لسنا مرشحين للفوز باللقب لكن الواقع هو أرض الملعب وعلينا إظهار ذلك".

ويواجه تشيلسي منافسه بروسيا دورتموند غدا الأربعاء في ملعب سيجنال إيدونا بارك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند أزبليكويتا
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