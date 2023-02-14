كرة طائرة - أحمد صلاح: مواجهة الزمالك لم تكن سهلة رغم فوزنا 4 مرات من قبل

أعرب أحمد صلاح نجم فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بأولى ألقاب الموسم الجديد.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للرجال بعد الفوز على الزمالك في المباراة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وقال أحمد صلاح عبر صفحة النادي الرسمية: "الحمد لله على التتويج، بالتأكيد كانت مواجهة صعبة أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وشدد "غير صحيح ما قيل قبل المباراة أنها ستكون سهلة بسبب فوزنا على الزمالك في 4 مرات من قبل هذا الموسم".

وأوضح أحمد صلاح "اللعب على البطولة واللقب يكون مختلفا، والحمد لله نجحنا وتوجنا بلقب السوبر".

وكشف صلاح "لقب السوبر كانت بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا، ونستعد الآن لخوض منافسات البطولة العربية الأسبوع المقبل".

وتابع "هدفنا التتويج بالبطولة العربية وستمثل لنا فارقا كبيرا في الموسم الحالي".

واختتم أحمد صلاح تصريحاته "إن شاء الله يكون القادم أفضل ونفرح الجماهير ونعوض الموسم الماضي".