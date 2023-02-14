تركي آل الشيخ ينفي تدخله في مفاوضات الهلال لضم ميسي

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - ليونيل ميسي

نفى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تدخله أو قيادة مفاوضات الهلال لضم ليونيل ميسي.

وأشارت تقارير سعودية إلى رغبة الهلال في ضم ميسي على غرار انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر.

وأوضحت التقارير عن زيارة تركي آل الشيخ لقطر من أجل قيادة المفاوضات لحسم الصفقة.

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ورد تركي آل الشيخ عبر تويتر: "خبر غير صحيح، ولم أزور قطر منذ 2015".

وأضاف "لا علاقة لي بالكرة السعودية لا من قريب أو بعيد، أنا فقط مشجع دون أي تأثير".

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير فرنسية إلى شكوك حول تجديد تعاقد نادي العاصمة مع النجم الأرجنتيني.

وحصد ميسي لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر الماضي.

وحصل النجم الأرجنتين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم.

وفاز ليو بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه قادما من برشلونة في صيف 2021.

ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم خلال مراهقته وعشرينياته وثلاثينياته.

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