دوارتي جوميز يوضح لـ في الجول حقيقة توليه رئاسة لجنة الحكام خلفا لـ كلاتنبرج

أوضح الحكم البرتغالي السابق دوارتي جوميز حقيقة الأنباء المتداولة عن إمكانية توليه مهمة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال دوارتي لـFilGoal.com: "لم يتواصل معي أي مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص رئاسة لجنة الحكام".

وأضاف "منذ عدة أسابيع تلقيت مكالمة غير رسمية من أحد الأشخاص من خارج الاتحاد المصري لكرة القدم، وسألني عما إذا كنت متاحا ومهتما بتولي منصب رئيس لجنة الحكام في مصر إذا وصلت الأمور لمراحل الحسم".

وأتم تصريحاته "منذ ذلك الوقت لم يتواصل معي أي شخص بخصوص هذا الأمر حتى الآن".

وتولى الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئاسة لجنة الحكام في مصر بداية الموسم الجاري.

قبل أن يرحل منذ عدة أسابيع، وحاليا يدير اللجنة توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام لحين التعاقد مع خبير أجنبي آخر.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق عن استقراره على تعيين خبيرا أجنبيا خلفا لكلاتنبرج في الفترة المقبلة.

ويبلغ جوميز من العمر 50 عاما، وبدأ مسيرته التحكيمية في 1997.

قبل أن ينضم للقائمة الدولية في عام 2002، واعتزل التحكيم في 2016.

ويعمل جوميز حاليا كمحلل للحالات التحكيمية الخاصة بالدوري البرتغالي.