تشكيل ميلان - ثلاثي في الدفاع ولياو أساسي.. وغياب بن ناصر وتوموري ضد توتنام
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 20:48
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تشكيل الفريق الذي يواجه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان على ملعب سان سيرو قبل لقاء الإياب على ملعب توتنام.
وشهدت التشكيل غياب فيكايو توموري وإسماعيل بن ناصر بسبب الإصابة.
ويواصل بيولي الاعتماد على الثلاثي الدفاعي بعدما تحول لتلك الخطة في آخر مباراتين.
وجاء تشكيل الروسونيري:
حراسة المرمى: تشبيريان تاتاروشانو
الدفاع: بيير كالولو – ماليك تشاو – سيمون كيير
الوسط: ثيو هيرنانديز – ساندرو تونالي – رادي كرونيتش – ألكيسيس ساليميكريس
الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – براهيم دياز
وعلى الدكة يتواجد: أنطونيو ميرانتي – لابو نافا – دافيدي كالابريا – فودي بالو توريه – أنتي ريبيتش – ديفوك أوريجي – جونيور ميسياس – توماسو بوبيجا – ماتيو جابيا – شارل دي كيتلاري
Ready for the Rossoneri 👕🔴⚫#ACMTOT #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/7lz9UmicI0— AC Milan (@acmilan) February 14, 2023
يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش لم ينضم لقائمة ميلان رغم تعافيه من الإصابة.
ولم ينتصر ميلان من قبل على الديوك اللندنية في المنافسات الأوروبية إذ تعادل مرتين وخسر مرتين أيضا.