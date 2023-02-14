تشكيل بايرن - رباعي هجومي من ناجلزمان أمام باريس.. ومولر على مقاعد البدلاء

أعلن يوليان ناجلزمان تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب توماس مولر عن التشكيل الأساسي للفريق الألماني في المواجهة المكررة من نهائي نسخة 2020.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: جواو كانسيلو - ماتياس دي ليخت - دوايت أوباميكانو - بينجامين بافارد

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جوريتسكا

أمامهما: ليروي ساني - جمال موسيالا - كينجسلي كومان

خط الهجوم: تشوبو موتينج

والتقى باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في 11 مباراة سابقة، حقق خلالها الفريق الفرنسي ستة انتصارات مقابل خمسة للفريق الألماني.

ويعد كيليان مبابي هو الهداف التاريخي للمواجهة برصيد ثلاثة أهداف.

وتأهل باريس سان جيرمان وصيفا للمجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي.

على الجانب الآخر، تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الثالثة.