تشكيل باريس - نيمار وميسي يقودان الكتيبة الفرنسية أمام بايرن ومبابي على مقاعد البدلاء

أعلن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد كيليان مبابي على مقاعد البدلاء إثر عودته من الإصابة ليشارك في مران الفريق أمس الاثنين.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش - ماركينيوس - سيرجيو راموس - أشرف حكيمي

خط الوسط: وارن زائير إيمري - دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - كارلوس سولير

خط الهجوم: نيمار - ليونيل ميسي

والتقى باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في 11 مباراة سابقة، حقق خلالها الفريق الفرنسي ستة انتصارات مقابل خمسة للفريق الألماني.

ويعد كيليان مبابي هو الهداف التاريخي للمواجهة برصيد ثلاثة أهداف.

وتأهل باريس سان جيرمان وصيفا للمجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي.

على الجانب الآخر، تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الثالثة.