تشكيل توتنام - ثنائية سار وسكيب في وسط الملعب أمام ميلان.. وأربعة غيابات للإصابة

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنام تشكيل فريقه لمواجهة إيه سي ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب سان سيرو.

ويغيب لاعب الوسط الأوروجوياني رودريجو بينتناكور بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ولا يتواجد كذلك الثنائي يفيس بيسوما وهوجو لوريس بسبب الإصابة، وبيير إيميل هويبيرج بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - كليمون لينجليه

خط الوسط: إيفان بيريسيتش - باب ماتار سار - أولفير سكيب - إيمرسون رويال

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسيفسكي

وتواجد على مقاعد البدلاء: براندو أوستن - ألفي وايتمان - دافينسون سانشيز - ريتشارليسون - أرنوت دانجوما - بيدرو بورو - لوكاس مورا - تانجانجا - بن ديفيز - ألفي ديفيني.

المواجهة هي الخامسة بين الفريقين طوال تاريخهما دون أن ينجح ميلان في الفوز في أي مباراة بواقع فوزين لتوتنام وتعادلين.

وصعد توتنام لثمن النهائي متصدرا للمجموعة الرابعة، بينما حل إيه سي ميلان وصيفا للمجموعة الخامسة.