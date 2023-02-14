الخطيب يستقبل وفد شركة "أديداس" في الأهلي

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة وفد شركة «أديداس»، وذلك من أجل تعزيز الشراكة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في حضور عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد حسام عضو مجلس إدارة الشركة، وأمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة، وعمرو محب مدير العلاقات الدولية لقطاع كرة القدم، وأحمد الطوخي ومريان ديمتري مسئولي التسويق بشركة كرة القدم.

وضم وفد شركة «أديداس» كل من بلال فارس مدير عام شركة «أديداس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ‏وفيكي فيتزسيمونس مدير عام تسويق شركة «أديداس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبيتر ‏هيشلر المدير الإقليمي للشركة في مصر، وأوليفر أكوافيفا مدير التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنى عادل مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومريم ‏عزب مدير التسويق الرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعبر وفد شركة «أديداس» عن بالغ سعادته ‏بوجوده داخل الأهلي والعودة من جديد للشراكة مع النادي، التي وصفها ممثلو الشركة ‏بأنها شيء في غاية الأهمية، وخطوة لتعزيز النجاحات في مصر والشرق الأوسط من خلال ‏شعبية النادي وتاريخه العريق الحافل بالإنجازات والنجاحات على كافة ‏الأصعدة.‏

وحرص وفد شركة «أديداس» على القيام بجولة تفقدية داخل مقر النادي، بدأت بدولاب ‏البطولات وملعب التتش وقطاع كرة القدم، الذي يضم الجيم وغرف ملابس وقاعة المحاضرات وباقي المنشآت داخل مقر النادي، وعبروا عن رغبتهم ‏في تكرار الزيارة لباقي فروع النادي المختلفة.‏

وأهدى محمود الخطيب درع وعلم النادي لوفد شركة «أديداس»، والذي حرص في نهاية ‏زيارته على التقاط الصور التذكارية مع محمود الخطيب.