أمم إفريقيا للشباب - رباعي محترف يقود قائمة السنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة منتخب السنغال المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما 2023.

وتستضيف مصر البطولة بين 19 فبراير وحتى 11 مارس ويتأهل منها أصحاب المراكز الأربعة الأولى لكأس العالم للشباب 2023.

وشهدت القائمة تواجد 4 محترفين بواقع 3 من أوروبا ولاعب في الدوري المغربي.

وتتواجد نيجيريا في المجموعة الأولى رفقة مصر وموزمبيق والسنغال.

وجاءت قائمة السنغال:

حراسة المرمى: أليوني نيانج (سان لويس السنغالي) – مامور ندياي (أوسلو السنغالي) – لاندينج بادجي (بيكاني السنغالي).

الدفاع: سليماني باسي (جينيراسيون فوت السنغالي) – إميدو ديوب (جينيراسيون فوت السنغالي) – باباكار ندياي (دواني السنغالي) – ساديو سانو (جوريه السنغالي) – ساديبو ساني (جينيراسيون فوت السنغالي) – مابيندا مبيو (إسبيورس دي جيديواي السنغالي) – محمد جاي (ديامبارس السنغالي) – مباي ندياي (داكار السنغالي).

الوسط: محمد جاي (جوريه السنغالي) – جابريل ديارا (جينيراسيون فوت السنغالي) – محمدو كامارا (نهضة بركان المغربي) – لامين كامارا (جينيراسيون فوت السنغالي) – مامادو جنينج (إسبيورس دي جيديواي السنغالي) – مامي لاي نجوم (جيديواي السنغالي) – إبراهيما سيسوكو (جوريه السنغالي) – إبراهيما سيك (جوريه السنغالي) – بابي ديمبا ديوب (زولته فارجيم البلجيكي).

الهجوم: عبده سالم نيدوي (إسبيورس دي جيديواي السنغالي) – إيبو ساني (جينيراسيون فوت السنغالي) – سامبا ديالو (دينامو كييف الأوكراني) – بابا مامادو ديالو (جينيراسيون فوت السنغالي) – مامي مور فاي (دار السلام السنغالي) – سليماني فاي (تالافيرا الإسباني).

ولم يحصد منتخب السنغال اللقب من قبل إذ حل وصيفا في نسخ 2015 و2017 و2019.

ويستهل منتخب السنغال مشواره في البطولة بلقاء نيجيريا يوم 19 فبراير، ثم موزمبيق يوم 22 فبراير ويختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب مصر المستضيف.