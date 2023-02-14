أمم إفريقيا للشباب - رباعي محترف يقود قائمة السنغال

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

شباب مصر - شباب السنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة منتخب السنغال المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما 2023.

وتستضيف مصر البطولة بين 19 فبراير وحتى 11 مارس ويتأهل منها أصحاب المراكز الأربعة الأولى لكأس العالم للشباب 2023.

وشهدت القائمة تواجد 4 محترفين بواقع 3 من أوروبا ولاعب في الدوري المغربي.

أخبار متعلقة:
ركلات الترجيح تبتسم للمرة الرابعة.. منتخب السنغال بطلا لـ كأس الأمم الإفريقية للمحليين أمم إفريقيا للمحليين – مدرب السنغال: عدم استقبال الجزائر لأي هدف؟ لأنها لم تواجهنا نهائي أمم إفريقيا للمحلين - مدرب الجزائر: نعلم كيف نواجه السنغال جيدا أمم إفريقيا للمحليين – الجزائر تفتح أبواب الحضور مجانا قبل نهائي السنغال المرتقب

وتتواجد نيجيريا في المجموعة الأولى رفقة مصر وموزمبيق والسنغال.

وجاءت قائمة السنغال:

حراسة المرمى: أليوني نيانج (سان لويس السنغالي) – مامور ندياي (أوسلو السنغالي) – لاندينج بادجي (بيكاني السنغالي).

الدفاع: سليماني باسي (جينيراسيون فوت السنغالي) – إميدو ديوب (جينيراسيون فوت السنغالي) – باباكار ندياي (دواني السنغالي) – ساديو سانو (جوريه السنغالي) – ساديبو ساني (جينيراسيون فوت السنغالي) – مابيندا مبيو (إسبيورس دي جيديواي السنغالي) – محمد جاي (ديامبارس السنغالي) – مباي ندياي (داكار السنغالي).

الوسط: محمد جاي (جوريه السنغالي) – جابريل ديارا (جينيراسيون فوت السنغالي) – محمدو كامارا (نهضة بركان المغربي) – لامين كامارا (جينيراسيون فوت السنغالي) – مامادو جنينج (إسبيورس دي جيديواي السنغالي) – مامي لاي نجوم (جيديواي السنغالي) – إبراهيما سيسوكو (جوريه السنغالي) – إبراهيما سيك (جوريه السنغالي) – بابي ديمبا ديوب (زولته فارجيم البلجيكي).

الهجوم: عبده سالم نيدوي (إسبيورس دي جيديواي السنغالي) – إيبو ساني (جينيراسيون فوت السنغالي) – سامبا ديالو (دينامو كييف الأوكراني) – بابا مامادو ديالو (جينيراسيون فوت السنغالي) – مامي مور فاي (دار السلام السنغالي) – سليماني فاي (تالافيرا الإسباني).

ولم يحصد منتخب السنغال اللقب من قبل إذ حل وصيفا في نسخ 2015 و2017 و2019.

ويستهل منتخب السنغال مشواره في البطولة بلقاء نيجيريا يوم 19 فبراير، ثم موزمبيق يوم 22 فبراير ويختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب مصر المستضيف.

السنغال للشباب قائمة منتخب السنغال للشباب كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما مجموعة مصر
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 6 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 9 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 22 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 48 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني