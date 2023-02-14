أربعة فرق إفريقية.. فيفا يكشف تفاصيل النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية بداية من 2025

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل النظام الجديد من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من يونيو إلى يوليو 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي اعتماد قراره السابق والذي تم اتخاذه في ديسمبر الماضي بزيادة عدد الفرق من 24 إلى 32 ناديا.

أخبار متعلقة:
السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما - مواعيد مباريات البطولة.. الملاعب ونظام التأهل لـ كأس العالم فرصة رونالدو؟ الرياضية: الاتحاد السعودي يترقب الفوز بتنظيم كأس العالم للأندية "أعدكم بالأفضل".. رسالة من محمد شريف لجماهير الأهلي بعد كأس العالم للأندية

وتقام النسخة الأولى من البطولة في يونيو 2025 بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي بالكامل.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 4 من إفريقيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي عن الموافقة على استضافة السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استقبال الملفات لطلب استضافة كأس العالم 2030 للمنتخبات حتى يونيو 2023.

وكان قد تقدمت دول البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا كملف من أوروبا والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي في ملف أمريكا الجنوبية بشكل رسمي.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ملف مشترك بين دول مصر والسعودية واليونان حتى الآن.

كأس العالم للأندية نسخة 2025
نرشح لكم
وفاة مرسي عطا الله رئيس الزمالك الأسبق خبر في الجول - الاتحاد العربي يفاوض الأهلي للمشاركة في البطولة العربية.. وموقف الأحمر فاروق جعفر لـ في الجول: ما بين سيف والزمالك أكبر من العقود مران الزمالك – إشادة من فيريرا.. مشاركة فتوح وعمر جابر والونش لجنة الحكام لـ في الجول: قررنا إيقاف إبراهيم نور الدين كما كشف في الجول.. الونش يشارك في مران الزمالك بالكامل فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك يمتد لنهاية الموسم.. وكارتيرون رفض خروجه للإعارة ميدو: أعتذر لخليفة عما قيل في حقه.. والإسماعيلي عُوقب بإدارته السابقة
أخر الأخبار
أربعة فرق إفريقية.. فيفا يكشف تفاصيل النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية بداية من 2025 51 دقيقة | الكرة المصرية
"أوديجارد يلعب في نفس مستوى دي بروين ولامبارد وديفيد سيلفا" 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة مرسي عطا الله رئيس الزمالك الأسبق ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا: أتقبل أعتذار الحكام ولكن.. وتأهيل خيسوس يسير بشكل جيد ساعة | الدوري الإنجليزي
السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 ساعة | كأس العالم للأندية
كرة سلة - منتخب السيدات يفتتح مشوار تصفيات إفريقيا بالانتصار على جنوب السودان ساعة | رياضات أخرى
فينجر: لن أعيش إلى الأبد ولكن سأحب أرسنال ما حييت ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: لم نعثر على أتسو بعد 9 أيام من الزلزال.. حصلنا على صور حرارية ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم