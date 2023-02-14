وفاة مرسي عطا الله رئيس الزمالك الأسبق
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 18:47
كتب : FilGoal
توفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام الأسبق ورئيس نادي الزمالك السابق.
وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بخالص العزاء لأسرة الراحل.
وكان مرسي عطا الله قد تولى رئاسة نادي الزمالك عام 2005 بصورة مؤقتة.
وجاء قرار تعيين عطا الله وقتها بقرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة وقتها برئاسة مرتضى منصور وتعيين مرسي عطا الله لمدة عام لحين إجراء انتخابات جديدة.
وكان عطا الله هو الرئيس السابع عشر في تاريخ رؤوساء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وينعي FilGoal.com وفاة مرسي عطا الله وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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