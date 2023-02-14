السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للأندية لعام 2023 الجاري بشكل رسمي.

وتستضيف السعودية البطولة لأول مرة.

وتنطلق البطولة في 12 ديسمبر من العام الجاري، وحتى 22 من الشهر ذاته.

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وبدأت بطولة كأس العالم للأندية في اليابان، ثم انتقلت إلى الإمارات وكذلك قطر وأيضا المغرب.

وفاز فريق ريال مدريد ببطولة العالم للأندية التي انتهت منذ أيام في المغرب بعد الفوز على الهلال السعودي في النهائي.

وشارك في البطولة أيضا الأهلي المصري للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه.

وبذلك سيشارك في كأس العالم للأندية بطل الدوري السعودي في الموسم الجاري، بجانب بطل دوري أبطال آسيا.

السعودية كأس العالم للأندية الاتحاد السعودي لكرة القدم
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