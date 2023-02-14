كرة سلة - منتخب السيدات يفتتح مشوار تصفيات إفريقيا بالانتصار على جنوب السودان

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 18:04

كتب : محمد سمير

رنيم الجداوي - منتخب مصر سيدات كرة سلة

افتتح منتخب مصر لسيدات الكرة السلة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 بالفوز على جنوب السودان بنتيجة 83-68.

ويشارك في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا منتخبات كل من مصر وأوغندا وكينيا وجنوب السودان ورواندا.

وتقام التصفيات في دولة أوغندا حتى يوم 18 فبراير الجاري، ويتأهل منتخبان من تصفيات المنطقة الخامسة إلى أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.

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وتفوق منتخب مصر منذ بداية المباراة وحسمت سيدات الفراعنة الفترة الأولى بنتيجة 19-14، قبل أن يتم تعزيز التقدم في الفترة الثانية بنتيجة 45-33.

ووسع منتخب سيدات مصر الفارق في الفترة الثالثة إلى نتيجة 63-43، وحاول منتخب جنوب السودان العودة في الفترة الرابعة ولكن حسمت مصر النتيجة في النهاية.

وتألقت رنيم الجداوي لاعبة المنتخب ونجحت في تسجيل 23 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام أوغندا غدا الأربعاء في السادسة والنصف مساء، وفي الجولة الثالثة تواجه سيدات مصر منتخب رواندا في الرابعة عصر الجمعة وتختتم سيدات الفراعنة المنافسات يوم السبت بمواجهة كينيا في الرابعة عصرا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن المركز السادس في النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت عام 2021.

وحصلت وقتها نادين سلعاوي على جائزة هدافة البطولة بمعدل 16.8 نقطة في المباراة الواحدة.

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.

كرة سلة سيدات مصر منتخب السيدات رنيم الجداوي
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