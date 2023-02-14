وكيله: لم نعثر على أتسو بعد 9 أيام من الزلزال.. حصلنا على صور حرارية ولكن

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

كريستيان أتسو

كشف نانا سيشير وكيل أعمال كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور ومنتخب غانا عدم قدرتهم حتى الآن على تحديد موقع الأخير في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل تسعة أيام.

كريستيان أتسو

النادي : هاتاي سبور

ووقع زلزال مُدمر في تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر وتسبب فيما يُعتقد بوفاة 35 ألف شخص.

وانتشرت بعض التقارير الأسبوع الماضي حول نجاح فرق البحث في إيجاد أتسو وهو ما اتضح لاحقا أنها كانت أنباء كاذبة.

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وتحدث وكيل أتسو لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية قائلا: "مرت تسعة أيام منذ وقوع الزلزال ومازلنا لم نجد كريستيان".

وواصل "أنا في موقع الزلزال في هاتاي رفقة عائلة كريستيان والمنظر لا يمكن تخيله، قلوبنا منكسرة بسبب ما حدث للناس".

وأردف "خلال تواجدي هنا استطعنا تحديد مكان غرفة أتسو بالضبط ووجدنا زوجين من حذائه".

وتابع وكيل اللاعب الغاني حديثه "بالأمس تلقينا تأكيدا من الصور الحرارية بوجود خمسة أشخاص".

واستدرك "لكن قيل لي إن التأكيد الوحيد على الحياة هو وجود رائحة وبصر وصوت ولسوء الحظ لم نستطع إيجاد مكان أتسو".

وأكمل "هذا موقف صعب للغاية ونحن ممتنون للغاية للسلطات التركية وفرق الإنقاذ الخارجية والأشخاص المحليين والمتطوعين لمجهودهم في إنقاذ الناجين".

وأتم نانا سيسشر وكيل أتسو تصريحاته قائلا: "ومع ذلك فنحن نحتاج لموارد أكثر ومترجم معنا، الأمور تسير ببطء شديد وبسبب ذلك عمليات الإنقاذ يتم تأجيلها ونفقد العديد من الناس الأحياء بسبب قلة المصادر للعمال".

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