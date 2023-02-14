خبر في الجول - الاتحاد العربي يفاوض الأهلي للمشاركة في البطولة العربية.. وموقف الأحمر

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:37

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

يتفاوض الاتحاد العربي مع الأهلي للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد العربي يتفاوض مع الأهلي للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

حال وجود مفاوضات جدية، فالأهلي سيدرس الموقف كاملا وسيفاضل بين البطولة العربية ودوري السوبر الإفريقي..

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الأهلي يرغب في التأكد من جدوى المشاركة في دوري السوبر الإفريقي والعوائد المادية المنتظرة منه.

وسيرغب الأهلي في التأكد من توافق مواعيد مباريات البطولة العربية مع الأجندة الدولية ومباريات كاف، مع شكوى مارسيل كولر في وقت سابق من الإجهاد وضغط المباريات.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت تغيير اسم البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة لتكون تحت اسم كأس الملك سلمان للأندية على نسخة 2023.

وأشار الاتحاد إلى أن النسخة المقبلة ستنطلق قريبا ولكن دون تحديد الموعد الرسمي وستضم 37 ناديا عربيا.

وتقام المرحلة النهائية من البطولة في المملكة العربية السعودية وتصل جوائزها إلى 10 مليون دولار.

وقال رجاء السلمي الأمين العام للاتحاد العربي: "البطولة تحمل أسماً غالياً على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023 مبيّناً آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها".

وتابع "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم".

وأضاف "سيتم لاحقاٌ الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".

وكان مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم قد أوضح حقيقة ما تردد عن النظام الجديد للبطولة العربية للأندية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com في الوقت السابق: "حتى الآن لم يتحدد أي شيء".

وأضاف "موعد البطولة على الأرجح سيكون في الصيف المقبل".

وكانت تقارير صحفية قد تناقلت إقامة البطولة العربية للأندية عام 2023 تحت مسمى "كأس أندية العرب".

وقيل إن البطولة ستقام بنظام الدورة المجمعة في مدينتي أبها والطائف السعوديين، وأن الناديين المصريين الأقرب للمشاركة هما الاتحاد السكندري وغزل المحلة.

وتعرضت البطولة لتوقفات متكررة بسبب جائحة كورونا، لتبقى النسخة الأخيرة 2019-2020 حتى الآن.

وتوج الوداد المغربي بآخر نسخة على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2021.

الأهلي البطولة العربية
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