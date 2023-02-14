فاروق جعفر لـ في الجول: ما بين سيف والزمالك أكبر من العقود

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:32

كتب : بسام أبو بكر

سيف جعفر يحتفل بهدف الزمالك

شدد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على أن ما بين نجله سيف والزمالك أكبر من العقود، مشيرا إلى أن الأبيض هو من صنع اسمه.

وقال فاروق جعفر لـ FilGoal.com: "عقد سيف جعفر ينتهي 30 يونيو المقبل وسيمتد لنهاية الدوري كما هو المعتاد في مثل هذه العقود".

وأضاف "ما بين سيف ونادي الزمالك وجماهيره أكبر من أي عقد، سيف مشجع قبل أن يكون لاعب كرة قدم ولن يفرض شروطه على نادي الزمالك الذي صنع اسمه واسمي قبل ذلك".

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وحصل سيف على جائزة رجل مباراة الزمالك وسموحة في المشاركة الأساسية الثانية من بداية الموسم.

وقال جعفر عبر إذاعة الراديو 9090: "سيف لاعب جيد جدا تربى في النادي ولديه انتماء كبير له مثله مثل المشجعين ويمتلك الغيرة والحماس لقميص النادي".

واستمر "عرضت على المسؤولين في النادي الموسم الماضي خروج سيف على سبيل الإعارة من أجل أن يشارك ولكن باتريس كارتيرون رفض".

وتابع "سيف يشبه رمضان صبحي الذي يمتلك ميزة ليست موجودة في أي لاعب مصري وهي قدرتها على الاحتفاظ بالكرة ووسيف لديه نفس الميزة ويتميز أيضا في الركض السريع بالكرة والالتفاف وتغيير الاتجاه".

وأضاف "إمام عاشور كان هو اللاعب الوحيد الذي يمتاز بالجرأة على الركض بالكرة للأمام والتسديد أو الحصول على مخالفة وسيف يقدر على تقديم نفس الأدوار".

وشدد "اتفق مع فيريرا عندما قال إن سيف يحتاج إلى تقديم بعض الأدوار الدفاعية لأنه يلعب في مركز 8 وليس 10".

وأتم "عقد سيف مع الزمالك ينتهي يوم 30 يونيو المقبل".

وجاءت أرقام سيف جعفر في المباراة كالتالي:

الدقائق: 75

التسديدات على المرمى: 3

المراوغات الناجحة: 4 من أصل 5

التمريرات الصحيحة: 31 من أصل 38 بدقة تمرير 82%

الكرات الطولية الصحيحة: 2

التمريرات إلى الثلث الأخير: 6

استعادة الكرة: 5

الفوز بالثنائيات الأرضية: 5

ورفع الزمالك رصيده ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

فاروق جعفر الزمالك الدوري المصري
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