مباشر سوبر الطائرة - الأهلي ضد الزمالك.. المباراة النهائية

يلعب فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

ويقام اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويتوج الفائز باللقب.

وكان الأهلي قد تصدر مجموعة كأس السوبر ثم تخطى طلائع الجيش في نصف النهائي، بينما حل الزمالك ثانيا في المجموعة وتغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

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انطلاق المباراة بعد قليل