مباشر سوبر الطائرة - الأهلي ضد الزمالك.. المباراة النهائية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يلعب فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

ويقام اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويتوج الفائز باللقب.

وكان الأهلي قد تصدر مجموعة كأس السوبر ثم تخطى طلائع الجيش في نصف النهائي، بينما حل الزمالك ثانيا في المجموعة وتغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

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انطلاق المباراة بعد قليل

كرة طائرة كأس السوبر نهائي السوبر الأهلي الزمالك
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