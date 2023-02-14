انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) -(0) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يلعب فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة.

ويقام اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويتوج الفائز باللقب.

وكان الأهلي قد تصدر مجموعة كأس السوبر ثم تخطى طلائع الجيش في نصف النهائي، بينما حل الزمالك ثانيا في المجموعة وتغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

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25-16 الأهلي يتوج باللقب

24-16 للأهلي ونقطة حسم اللقب

20-14 الأهلي يواصل التفوق

18-14 الأهلي يقترب من حسم المباراة

14-11 عودة الأهلي للتقدم

7-7 التعادل يعود من جديد

5-1 تفوق الزمالك

الشوط الثالث

25-13 الأهلي يفصله شوط وحيد لحسم اللقب

21-10 الأهلي يقترب من حسم الشوط الثاني

15-9 تفوق أهلاوي

10-4 الأهلي يوسع الفارق

6-3 تقدم للأهلي

الشوط الثاني

25-20 الأهلي يحسم الشوط الأول

21-19 تقدم للأهلي بفارق نقطتين

15-15 التعادل يعود من جديد

12-10 تقدم الزمالك ووقت مستقطع للأهلي

8-8 التعادل من جديد

6-5 تقدم الزمالك

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة كأس السوبر نهائي السوبر الأهلي الزمالك
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