نائب رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: قررنا إيقاف إبراهيم نور الدين

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 17:21

كتب : بسام أبو بكر

إبراهيم نور الدين - شيكابالا - حسام حسن - الزمالك - سموحة

أعلن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام عبر FilGoal.com إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك وسموحة في الجولة 19 من الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-1.

وقال السيد في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "قررنا إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين بسبب تصريحاته التلفزيونية بخصوص قراراته في مباراة الزمالك ضد سموحة، وهذا غير مقبول".

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واحتسب نور الدين ركلة جزاء للزمالك في الشوط الأول، وأهدرها أحمد مصطفى "زيزو".

كما طالب أفراد سموحة بركلة جزاء، راجعها نور الدين، وأشار بعدم وجود مخالفة.

وتحدث نور الدين عبر قناة الحياة، مشددا أن حديثه "لا يخص مباراة بعينها، وإنما عام".

وقال نور الدين: "سأقول عدة مفاتيح تحكيمية عامة، عندما يكون هناك تنافس على الكرة بين لاعبين اثنين، لا توجه نظرك إلى التلامس، يجب أن تنظر إلى الاتجاه الذي ذهبت إليه الكرة وبناء عليه ستعرف من اللاعب الذي لمس الكرة".

"لو دخلت الكرة إلى الداخل، فاللاعب الذي كان اتجاهه للداخل هو من لمسها، ولو خرجت إلى الخارج، فاللاعب الذي كان اتجاهه إلى الخارج هو من لمسها".

"هذه لعبة سهلة، وطالما لُمست الكرة فلا مخالفة. أمّا الحركة الإضافية بعد لمس الكرة فيجب أن يكون هناك ضرب من اللاعب لتكون مخالفة، وهذا لا يحدث، التلامس ليس حركة إضافية".

"لدينا مشكلة عامة في تمركز كاميرات التصوير، وهذا ظهر في مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي العام الماضي".

وقال أحمد سامي المدير الفني لسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس: "إدارة سموحة أخبرتني إنهم سيقدمون احتجاج لاتحاد الكرة وإبراهيم نور الدين لن يقود أي مباراة لنا من جديد على جميع الأصعدة حتى نهاية مسيرته في التحكيم".

وواصل "الأمر يتعلق بالحصول على حقي حتى لو هزمت في النهاية بعشرة أهداف وحتى عندما كنت أقود سيراميكا كليوباترا أرى أن هناك بعض الأندية تتعرض للظلم في الدوري".

وحقق الزمالك الانتصار ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من زيزو هدفين، وشيكابالا هدف.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد الصباحي.

وجاء انتصار الزمالك بعدما تعرض للهزيمة أمام فاركو في الدوري وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

إبراهيم نور الدين الزمالك سموحة توفيق السيد
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