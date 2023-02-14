مواجهات قوية.. مواعيد مباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والقنوات الناقلة

تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمؤهلة لكأس العالم في نسختها الـ17.

وتقام البطولة خلال الفترة من 19 فبراير إلى 11 مارس، ويتأهل أول أربع منتخبات إلى كأس العالم المقرر إقامته في إندونيسيا مايو المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال ونيجيريا وموزمبيق.

ويتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

19 فبراير - مصر ضد موزمبيق - 4:00 عصرا - استاد القاهرة الدولي

22 فبراير - مصر ضد نيجيريا - 7:00 مساء - استاد القاهرة الدولي

25 فبراير - مصر ضد السنغال - 7:00 مساء - لم تحدد بعد

وتقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 2 و3 مارس المقبل.

وتلعب مباراتي نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 مارس.

وأخيرا، تقام المباراة النهائية يوم 11 مارس على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وستذاع المباريات قبل قناة تايم سبورتس الأرضية أيضا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).