أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما - مواعيد مباريات البطولة.. الملاعب ونظام التأهل لـ كأس العالم

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

تستعد مصر لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتقام النسخة الـ17 من البطولة في مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري إلى 11 مارس المقبل.

ويتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم للشباب المقرر إقامته في 20 مايو المقبل في إندونيسيا.

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نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا تم تقسيمهم على 3 مجموعات.

ويتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

وتلعب بعد ذلك الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية.

المنتخبات المشاركة والمجموعات

المجموعة الأولى: مصر - السنغال - نيجيريا - موزمبيق.

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: تونس - جامبيا - بنين - زامبيا.

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مواعيد المباريات

المجموعة الأولى

19 فبراير - مصر ضد موزمبيق - 4:00 عصرا

19 فبراير - السنغال ضد نيجيريا - 7:00 مساء

22 فبراير - موزمبيق ضد السنغال - 4:00 عصرا

22 فبراير - مصر ضد نيجيريا - 7:00 مساء

25 فبراير - مصر ضد السنغال - 7:00 مساء

25 فبراير - نيجيريا ضد موزمبيق - 7:00 مساء

المجموعة الثانية

20 فبراير - أوغندا ضد إفريقيا الوسطى - 4:00 عصرا

20 فبراير - جنوب السودان ضد الكونغو - 7:00 مساء

23 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد جنوب السودان - 4:00 عصرا

23 فبراير - أوغندا ضد الكونغو - 7:00 مساء

26 فبراير - أوغندا ضد جنوب السودان - 7:00 مساء

26 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد الكونغو - 7:00 مساء

المجموعة الثالثة

21 فبراير - جامبيا ضد تونس - 4:00 عصرا

21 فبراير - بنين ضد زامبيا - 7:00 مساء

24 فبراير - تونس ضد بنين - 4:00 عصرا

24 فبراير - زامبيا ضد جامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - تونس ضد زامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - بنين ضد جامبيا - 7:00 مساء

وتقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 2 و3 مارس المقبل.

وتلعب مباراتي نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 مارس.

وأخيرا، تقام المباراة النهائية يوم 11 مارس على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وستذاع المباريات قبل قناة تايم سبورتس الأرضية أيضا.

الملاعب

تقام البطولة على ثلاثة ملاعب وهم استاد القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتُلعب مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الأولى على استاد القاهرة.

وتقام مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية على استاد هيئة قناة السويس.

وتقام مباريات الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثالثة على استاد الاسكندرية.

منتخب مصر للشباب مواعيد مباريات أمم إفريقيا للشباب
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