رابطة الدوري السعودي ترد بقوة على تصريحات رئيس نادي الفيحاء

ردت رابطة الدوري السعودي على تصريحات رئيس نادي الفيحاء والتي قال فيها إن الرابطة اتخذت قرار تأجيل لقاء الفيحاء ضد الهلال دون الرجوع لناديه.

وكانت الرابطة قد أعلنت تأجيل لقاء الفيحاء والهلال والمقرر له يوم الأربعاء لأجل غير مسمى، بعد عودة الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية.

بعدها خرج رئيس الفيحاء بتصريحات أوضح فيها أن الرابطة لم تشاور ناديه حول التأجيل.

وردت الرابطة في بيان جاء على النحو الآتي:

إيضاح من رابطة الدوري السعودي للمحترفين حول ما تم تداوله عن تأجيل مباراة الفيحاء والهلال، إشارة إلى ما أثير من تداول حول تأجيل مباراة الفيحاء والهلال ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي والتي كانت مجدولة يوم الأربعاء 15 فبراير، وما صرح به رئيس نادي الفيحاء الأستاذ عبد الله أبانمي حول عدم التواصل مع النادي للتشاور قبل صدور قرار تأجيل موعد المباراة المذكورة، فإنه يهم رابطة الدوري السعودي للمحترفين إيضاح ما يلي:

أولا: تلقت الرابطة في يوم 8 فبراير طلبا من نادي الهلال بتأجيل مباراته أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ17 وتمت إحالة الطلب كما هو معتاد للجنة المسابقات لمناقشته ووضع الخيارات المناسبة للتأجيل.

ثانيا: ورد لسكرتير لجنة المسابقات يوم الأحد 12 فبراير الساعة (6:43 مساءً) اتصال من رئيس نادي الفيحاء يستفسر عما إذا كانت المباراة ستؤجل أم لا وتم الرد عليه أنها ستؤجل وبالفعل تم اتخاذ قرار التأجيل من لجنة المسابقات بالرابطة.

ثالثا: في الساعة (11:30 صباح يوم الاثنين 13 فبراير أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالا هاتفيا برئيس نادي الفيحاء لإبلاغه أنه سيتم إرسال خطاب التأجيل عبر البريد الالكتروني، ولم يبد رئيس النادي أي ملاحظة أو اعتراض على ذلك، وبعد أن تم إرسال الخطاب الساعة 12:43 ظهرا ورد اتصال من نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء لنائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين الساعة 2:00 ظهرا يطلب فيه التعديل على صياغة توجيه الخطاب دون أي اعتراض أو ملاحظة على مسألة التأجيل، وقد تم تلبية طلبه وإرسال ذلك الساعة الخامسة عصرا في يوم الاثنين 13 فبراير.

توضح الرابطة هذه التفاصيل لتضع الرأي العام الرياضي أمام حقيقة ما جرى فهي تستغرب في الوقت ذاته ما ورد في تصريحات رئيس النادي عن عدم علمه بالتأجيل مسبقاً، وتؤكد في هذا الإطار أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، خاصة أن المساواة والعدالة في التعامل مع جميع الأندية يعتبر من المبادئ الأساسية في جميع أعمال الرابطة.

الهلال خسر نهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد يوم السبت في المغرب، وكان من المقرر أن يواجه الفيحاء يوم الأربعاء ضمن الجولة 17 من الدوري.

وكانت تقارير سعودية قد أوضحت أن المباراة ستتأجل من يوم الأربعاء إلى عصر الخميس المقبل.

ووصلت بعثة الهلال إلى مدينة الرياض مساء الأحد، بعد المشاركة في مونديال الأندية وحضرت حفل تكريم بعد ساعات.

وعادل الهلال أكبر إنجاز عربي في البطولة بالحصول على المركز الثاني، بعد الرجاء المغربي في 2013، الذي خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ، والعين الإماراتي في 2018، والذي خسر النهائي أمام ريال مدريد.

كما عادل أكبر إنجاز آسيوي بعد العين الإماراتي، وقبلهما كاشيما أنتلرز الياباني في 2016، والذي خسر النهائي على يد ريال مدريد أيضا.

نتيجة نهائي ريال مدريد والهلال 5-3 جعلته الأكثر عددا من حيث عدد الأهداف في تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث وصل المجموع إلى 8 أهداف.

النهائي الأكثر غزارة تهديفيا هو رقم كان يرجع لنهائي 2007 بين ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي انتهى بفوز الروسونيري 4-2.

كما أصبح ريال مدريد هو الأكثر تهديفا في مباراة نهائية واحدة بـ 5 أهداف، متخطيا الرقم السابق لميلان (2007) وبرشلونة (2011) والميرينجي نفسه (2016 و2018) بـ 4 أهداف.

وفي عموم مباريات البطولة، عادلت المباراة الرقم التهديفي المسجل باسم مانشستر يونايتد وجامبا أوساكا الياباني (5-3) في 2008، والترجي التونسي والسد القطري (6-2) في 2019.

وواصل ريال مدريد تعزيز صدارته للأبطال التاريخيين لمونديال الأندية، حيث حقق لقبه الخامس بعد 2014 و2016 و2017 و2018، ويليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

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