فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك يمتد لنهاية الموسم.. وكارتيرون رفض خروجه للإعارة

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق ووالد سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الحالي عن وصول رغبته في الخروج على سبيل الإعارة الموسم الماضي ولكن باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق هو من رفض ذلك.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على استاد برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وحصل سيف على جائزة رجل المباراة في المشاركة الأساسية الثانية من بداية الموسم.

وقال جعفر عبر إذاعة الراديو 9090: "سيف لاعب جيد جدا تربى في النادي ولديه انتماء كبير له مثله مثل المشجعين ويمتلك الغيرة والحماس لقميص النادي".

واستمر "عرضت على المسؤولين في النادي الموسم الماضي خروج سيف على سبيل الإعارة من أجل أن يشارك ولكن باتريس كارتيرون رفض".

وتابع "سيف يشبه رمضان صبحي الذي يمتلك ميزة ليست موجودة في أي لاعب مصري وهي قدرتها على الاحتفاظ بالكرة ووسيف لديه نفس الميزة ويتميز أيضا في الركض السريع بالكرة والالتفاف وتغيير الاتجاه".

وأضاف "إمام عاشور كان هو اللاعب الوحيد الذي يمتاز بالجرأة على الركض بالكرة للأمام والتسديد أو الحصول على مخالفة وسيف يقدر على تقديم نفس الأدوار".

وشدد "اتفق مع فيريرا عندما قال إن سيف يحتاج إلى تقديم بعض الأدوار الدفاعية لأنه يلعب في مركز 8 وليس 10".

وأتم "عقد سيف مع الزمالك ينتهي يوم 30 يونيو المقبل".

وجاءت أرقام سيف جعفر في المباراة كالتالي:

الدقائق: 75

التسديدات على المرمى: 3

المراوغات الناجحة: 4 من أصل 5

التمريرات الصحيحة: 31 من أصل 38 بدقة تمرير 82%

الكرات الطولية الصحيحة: 2

التمريرات إلى الثلث الأخير: 6

استعادة الكرة: 5

الفوز بالثنائيات الأرضية: 5

ورفع الزمالك رصيده ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.