مؤتمر مدرب دورتموند: من الصعب تحليل تشيلسي مع كل هذه الصفقات.. لا أعرف من سيلعب

اعترف إدين تيرزيتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند، بصعوبة تحليل منافسه المقبل تشيلسي.

دورتموند يستقبل تشيلسي في سيجنال إيدونا بارك بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وصرّح تيرزيتش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "كان من الصعب تحليل تشيلسي، راقبناهم مباشرةً بعد القُرعة، لكن ذلك كان في منتصف نوفمبر وحدث بعدها الكثير من التغييرات".

وتابع: "استقدموا العديد من اللاعبين الجدد، ولهذا اهتممنا بالاطلاع على قائمة تشيلسي التي قُدمت للاتحاد الأوروبي بعد سوق الانتقالات".

واعترف: "ليس لدي فكرة عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به تشيلسي".

واستدرك: "نركز على أنفسنا وعلى ما نفعله جيدًا، نحن نعيش فترة مميزة حتى لو لم يكن كل شيء جيد بنسبة 100%".

وأتم: "نعرف أننا نحتاج إلى الفوز على الأقل، لأن هذا سيكون أسهل بعض الشيء في ملعبنا أمام 80 ألف مشجع، لكننا نحتاج إلى مستوى قوي على مدار المباراتين".

ويحتل دورتموند المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وفاز دورتموند بكل مبارياته الستة التي خاضها منذ استئناف المباريات الرسمية بعد فترة التوقف في منتصف الموسم.

من جانبه، بدأ تشيلسي الموسم تحت قيادة الألماني توماس توخيل الذي أقيل وعوّضه جراهام بوتر.

وتعاقد تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع إنزو فيرنانديز، وميخايلو مودريك، وبنوا بادياشيلي، ونوني مادويك، ومالو جوستو -عاد معارًا إلى ليون-، وأندري سانتوس, ديفيد داترو فوفانا، وجواو فيليكس.

رغم ذلك، لم يستطع تشيلسي إلا قيد 3 لاعبين فقط، هُم: إنزو، وفيليكس، ومودريك.