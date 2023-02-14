ميدو: أعتذر لخليفة عما قيل في حقه.. والإسماعيلي عُوقب بإدارته السابقة

اعتذر أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي للاعبه محمد خليفة بعد تصريحات رئيس النادي السابق يحيى الكومي عن اللاعب.

وكشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي السابق في وقت سابق عن تعاقده مع محمد خليفة لاعب الفريق على سبيل المجاملة لوالده.

وقال ميدو مدرب الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "أعتذر لمحمد خليفة على ما قيل في حقه أمس الاثنين".

وأضاف "محمد خليفة "مجاش الإسماعيلي من الشارع" وسبق له اللعب في أكثر من ناد في الدوري الممتاز وأحد أبناء الزمالك الذين تأسسوا كرويا بشكل جيد، أقول الحقيقة ولا أجامل أحد أبدا في كرة القدم".

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وواصل "خليفة متواجد في نادي الإسماعيلي لأنه لاعب جيد جدا ويقاتل في التدريبات ولديه إمكانية جيدة ومن حقه عليّ أن أصحح ما قيل عنه بشكل خاطئ".

وأتم "ما قيل يوضح كيف أن ناد بحجم الإسماعيلي تتم معاقبته بإسناد إدارته لبعض الأشخاص البعيدين تماما عن الإدارة الرياضية رغم أنهم من الممكن أن يكونوا ناجحين في حياتهم الشخصية والعملية".

ماذا قال الكومي

وكان الكومي قد قال عبر قناة صدى البلد: "إذا عاد بي الزمن هناك بعض اللاعبين لن اتعاقد معهم خصوصا بعض الأجانب الذين رفض المدربين إشراكهم".

وواصل "محمد خليفة بإمكانك اعتباره غير موجود، هو لاعب تعاقدنا معه كمجاملة لوالده لأنه صديقي وعلى ما اعتقد فإن شقيقته متزوجة من نجل مرتضى منصور ولم ندفع أي نقود في الصفقة ولا راتب حتى ولم يأخذ مكان في القائمة التي كانت تنقص 3 لاعبين".

واستمر "المجاملة كانت في مقابل استثمار والده في إنشاء مبنى تجاري بحق انتفاع ومقابل أن يلعب ابنه في الفريق في الحديقة الرياضية بالنادي ولكن لم نحصل على موافقة من وزارة الشباب والرياضة ولكن لم نخسر أي شيء".

وأكمل "في النهاية العبرة تكون باختيارات المديرين الفنيين إذا أرادوا إعطاء اللاعب فرصة وإذا لم يشارك سيرحل بدون مشاكل وأكون قد جاملت الرجل ولم أخسر أي شيء واللاعب غير الجيد لن يشارك".

وتابع "دفعت 20 مليون جنيه من أموالي الخاصة للإسماعيلي واعتبرتها مثل القرض وسأستردها عندما يكون الإسماعيلي به أموال وأحواله المادية تكون ميسورة وإذا لم يحدث ذلك سأتحمل".

وشدد "أردنا التعاقد مع مدرب أجنبي قوي وتم ترشيح خوان كارلوس جاريدو لنا بسبب مشواره التدريبي الجيد في السابق وكان يتقاضى 35 ألف دولار برفقة مساعديه ولكن "طلعوا كلهم أي كلام" وندمت على اختياري له بكل تأكيد لأن نتائجه كانت سيئة".

رد جاريدو

وكان خوان كارلوس جاريدو مدرب الإسماعيلي السابق قد رد على تصريحات الكومي عبر FILGoal.com قائلا: "محمد خليفة كان بالنسبة لي مثل بقية اللاعبين، لم أعتمد عليه لأني امتلكت لاعبين أفضل منه في مركزه، لكن سلوكه في التدريبات اتسم دومًا بالاحترافية والالتزام".

وأضاف: "طلبت من الإدارة امتلاك قائمة لاعبين أقل، لأننا امتلكنا عدد زائد من اللاعبين في الفريق".

وأشار: "الظروف في الإسماعيلي لم تكن تسمح بالفعل، كان هناك خلافات عديدة بين الإدارة واللاعبين".

وأتم: "الإدارة الجديدة التي تولت النادي الآن أكثر احترافية وتركز أكثر على كرة القدم، من المهم لكرة القدم امتلاك إدارات تفهم كرة القدم".

بيان الإسماعيلي

رد مجلس إدارة الإسماعيلي على ما قاله الكومي في بيان رسمي، وجاء كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي على بالغ تقديره واحترامه لكافة مجالس الإدارات السابقة والذين سعوا جلياً لخدمة هذا النادي.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن القوام الحالي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يضم عناصر مميزة سواء على الصعيد الفني أو الخُلقي وهو ما أكد عليه المدير الفني القدير أحمد حسام ميدو منذ أن تولينا المهمة التي نشرف بتحملها على عاتقنا في تلك الظروف الصعبة.

القوام الحالي للفريق نال ثقة المدير الفني ولم يجد بين صفوفه أي لاعب يُستوجب رحيله كونه تواجد كنوع من "المجاملة أو المحاباة" مع التنويه على أن اللاعب محمد خليفة قد سبق له خوض تجارب احتراف بالدوري الإسباني بجانب اللعب لأندية كبيرة ولديها جماهيرية من بينها الزمالك وأسوان ولديه تجربه احترافية في إسبانيا ويخوض تدريباته بحماس واجتهاد في التدريبات بغية الحصول على فرصة المشاركة مع زملائه فضلا عن كونه لاعبا على خلق ويتمتع بحب واحترام الجميع داخل النادي العريق.

ويشدد مجلس إدارة النادي علي تقديره للجميع ولكنه يرفض وبشدة أي إساءة لاي فرد ينتمي لهذا الكيان العظيم وخاصة لاعبي الفريق الأول ومنهم محمد خليفة وأن المجلس لن يدخر جهدا في الدفاع عن كل من ينتمي للنادي الإسماعيلي وأن الجميع هنا على قلب رجل واحد من أجل عودة نادينا للمكانة التي يستحقها وتحقق طموحات جماهيره نتمنى من الجميع التكاتف حول الفريق في هذه الفترة الصعبة وأن نتحلى جميعا بحسن النوايا وصفاء القلوب.

وتعاقد الإسماعيلي مع محمد خليفة في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الحالي.

ولم يشارك خليفة في أي مباراة منذ انضمامه للفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الداخلية صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.