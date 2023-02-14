لتفادي الكارثة.. فالنسيا يتعاقد مع باراخا ومارتشينا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

روبين باراخا - فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا عن تعاقده مع روبين باراخا ليتولى منصب المدير الفني للفريق.

وعوّض باراخا سلفه سالفادور "فورو" الذي تولى تدريب فالنسيا بشكل مؤقت لمدة 3 مباريات.

وبدأ فالنسيا الموسم مع الإيطالي جينارو جاتوزو الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

وذكر فالنسيا أن أسطورة أخرى للنادي سيتواجد في الجهاز الفني، هو كارلوس مارتشينا المدافع السابق للخفافيش ومنتخب إسبانيا.

ويحتل فالنسيا المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 21 جولة، ويصارع للنجاة من الهبوط.

وخسر فالنسيا آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني، ولم يفز في آخر 7 جولات عمومًا، بالإضافة إلى خروجه من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، وتوديعه كأس ملك إسبانيا على يد أتليتك بلباو.

باراخا

المدرب صاحب الـ 47 عامًا يعد أحد أساطير العصر الحديث في فالنسيا.

لاعب الوسط السابق بدأ مسيرته في بلد الوليد، ثم لعب لـ أتليتكو مدريد، وانتقل إلى فالنسيا عام 2000 وقضى في صفوفه 10 مواسم حتى اعتزاله كرة القدم.

وخاض باراخا 364 مباراة مع فالنسيا، سجل خلالها 57 هدفًا، وفاز معه بالدوري الإسباني مرتين، وبكأس ملك إسبانيا مرة، وبكأس الاتحاد الأوروبي مرة، وبكأس السوبر الأوروبي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

كما امتلك باراخا مسيرة دولية حافلة خاض خلالها 43 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف، وشارك مع لاروخا في كأس العالم 2002، يورو 2004.

لاحقًا، تواجد باراخا بعد اعتزاله في الجهاز الفني لـ أتليتكو مدريد، كما تولى تدريب فريق الشباب في فالنسيا، قبل أن يبدأ التنقل بين إلتشي ورايو فايكانو وسبورتنج خيخون وتينيريفي، وأخيرًا ريال سرقسطة الذي قاده لفترة قصيرة في 2020.

ولم يسبق لـ باراخا إدارة أي فريق بالدوري الإسباني الممتاز طوال مسيرته التدريبية.

مارتشينا

من جانبه، يعوض مارتشينا (43 عامًا) لـ فالنسيا لأول مرة منذ رحيله عن صفوفه في 2010.

المدافع السابق بدأ مسيرته كلاعب في إشبيلية ثم مر عبر بنفيكا ومنه انتقل إلى فالنسيا عام 2001 وقضى 9 مواسم ذهبية في صفوفه ساهم خلالها في التتويج بنفس بطولات باراخا.

لاحقًا تواجد مارتشينا في فياريال وديبورتيفو لاكورونيا، وكيرالا بلاسترز الهندي.

ويعد مارتشينا أحد أفراد الجيل الذهبي الإسباني المتوج بيورو 2008 وكأس العالم 2010.

وعمل مارتشينا كمساعد لـ فيرناندو هييرو في تدريب منتخب إسبانيا خلال كأس العالم 2018.

لتفادي الكارثة

لم يكن فالنسيا أحد فرق الدوري الإسباني خلال أول 3 مواسم عند انطلاقه، لكن منذ صعوده موسم 1931\1932، لم يغب عن الدوري الممتاز إلا في مناسبة واحدة.

الهبوط الوحيد لـ فالنسيا حدث بنهاية موسم 1985\1986، لكن الخفافيش عادوا مباشرةً بعد موسم واحد ولم يغيبوا من وقتها عن الدوري الممتاز.

وسبق لـ فالنسيا الفوز بالدوري الإسباني 6 مرات، آخرها موسم 2003\2004.

فالنسيا الدوري الإسباني باراخا
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