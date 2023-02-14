تنس - أنس جابر تكشف موعد عودتها للملاعب بعد الخضوع لعملية جراحية

أعلنت التونسية أنس جابر نجمة التنس نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا، وكشفت موعد عودتها للملاعب.

قبل أيام، قالت أنس جابر إنها ستخضع لعملية جراحية ستبعدها عن المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي المفتوحتين.

وقالت أنس جابر يوم الثلاثاء عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "أجريت عملية جراحية بسيطة وكللت بالنجاح حسب فريقي الطبي".

وأضافت "سأكون قادرة على العودة للملاعب الأسبوع القادم".

ومن المنتظر أن تشارك جابر في بطولة إنديان ويلز التي تبدأ يوم 6 مارس في الهند.

ثم تشارك في بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق يوم 19 مارس.

وحافظت أنس جابر على المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفات التنس.

أنس كانت قد خرجت من بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني بعد الخسارة ضد ماركيتا فونروسوفا بمجوعتين مقابل مجموعة.

يذكر أن أنس جابر حققت العديد من الإنجازات على المستوى العالمي للعبة التنس خلال الفترة الماضية.

وكتبت أنس جابر التاريخ بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت جابر قبل 10 سنوات اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.