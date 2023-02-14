تنس - أنس جابر تكشف موعد عودتها للملاعب بعد الخضوع لعملية جراحية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

أنس جابر

أعلنت التونسية أنس جابر نجمة التنس نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا، وكشفت موعد عودتها للملاعب.

قبل أيام، قالت أنس جابر إنها ستخضع لعملية جراحية ستبعدها عن المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي المفتوحتين.

وقالت أنس جابر يوم الثلاثاء عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "أجريت عملية جراحية بسيطة وكللت بالنجاح حسب فريقي الطبي".

أخبار متعلقة:
أساسي أم بديل؟ لو باريزيان تكشف موقف مبابي من المشاركة أمام بايرن تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية فرصة رونالدو؟ الرياضية: الاتحاد السعودي يترقب الفوز بتنظيم كأس العالم للأندية تأكد غياب صلاح باشا عن كأس أمم إفريقيا للشباب

وأضافت "سأكون قادرة على العودة للملاعب الأسبوع القادم".

ومن المنتظر أن تشارك جابر في بطولة إنديان ويلز التي تبدأ يوم 6 مارس في الهند.

ثم تشارك في بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق يوم 19 مارس.

وحافظت أنس جابر على المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفات التنس.

أنس كانت قد خرجت من بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني بعد الخسارة ضد ماركيتا فونروسوفا بمجوعتين مقابل مجموعة.

يذكر أن أنس جابر حققت العديد من الإنجازات على المستوى العالمي للعبة التنس خلال الفترة الماضية.

وكتبت أنس جابر التاريخ بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت جابر قبل 10 سنوات اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

تنس أنس جابر
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 14 فبراير 2023 - دوري أبطال أوروبا.. ولقب بين الأهلي والزمالك كرة طائرة - الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي السوبر كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا.. والطريق للنهائي اسكواش - عسل ونوران جوهر في صدارة التصنيف.. وتراجع مركز لفرج خبر في الجول - بعد استقالة المدرب.. الكشف عن البديل في قيادة طائرة الزمالك سمير مجدي بطل النسخة الثالثة من مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب" للسكيت كرة سلة - الكشف عن قائمة منتخب السيدات قبل خوض تصفيات إفريقيا في أوغندا اسكواش - مروان الشوربجي إلى نهائي بيتسبورج المفتوحة
أخر الأخبار
ميدو: أعتذر لخليفة عما قيل في حقه.. والإسماعيلي عُوقب بإدارته السابقة 12 دقيقة | الكرة المصرية
فينجر: هذا هو محمد صلاح الذي نعرفه 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبال يقيل دي روسي.. وناينجولان يفتح النار على الصحفيين 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لجنة الحكام في إنجلترا تستبعد حكما جديدا من تقنية الفيديو بسبب الأخطاء 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجلس إدارة الإسماعيلي يرد على تصريحات الكومي بشان محمد خليفة 45 دقيقة | الكرة المصرية
لتفادي الكارثة.. فالنسيا يتعاقد مع باراخا ومارتشينا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
تنس - أنس جابر تكشف موعد عودتها للملاعب بعد الخضوع لعملية جراحية ساعة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - تأجيل مباراة المجد والهلال بسبب الأمطار ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم