مؤتمر أنشيلوتي: يمزحون معي بشأن البرازيل.. ولا أريد أن تشعر بقية الفرق بنفس سعادتنا

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، على استعداد فريقه لمواجهة إلتشي المقبلة.

ريال مدريد يستقبل إلتشي في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 21 للدوري الإسباني مساء الأربعاء.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن استبعاد فينيسيوس جونيور من المرشحين للتشكيل المثالي للعام، وغياب توني كروس، وهوية من سيعوض فينيسيوس أمام إلتشي.

كما أكد على طموحات فريقه الكبيرة هذا الموسم، ومزح بشأن سؤال لاعبيه البرازيليين عن منتخب السيليساو.

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كيف حال الفريق بعد كأس العالم للأندية؟

"بخير، نحن سعداء بالعودة للاستمتاع بجماهيرنا في ملعبنا".

كيف حال كورتوا؟ وما رأيك في غياب فينيسيوس عن المرشحين لتشكيل الموسم من فيفبرو؟

"لا أعرف قائمة المرشحين، لو كان فينيسيوس غير متواجد فلا بد أنه خطأ، تم إصدار القائمة بشكل غير صحيح".

"كورتوا بدأ التدرب اليوم وأعتقد أنه سيلحق بمباراة السبت، لكنه لن يتواجد أمام إلتشي. يعود لوكاس فاسكيز، ويغيب عنا توني كروس أيضًا".

هل تفكر في مواصلة الدفع بـ كامافينجا كظهير أيسر؟

"إنه شيء أفكر فيه. لعب جيدًا في هذا المركز ويجيد الظهور فيه. في حالات الطوارئ يمكنه اللعب ظهير، لكن الآن عاد ألابا ويمكنه أن يكون خيارًا في هذا المركز أيضًا".

جوارديولا قال: لسنا على حالنا السابق بعد الفوز بالعديد من الألقاب. هل يقلق أن التغيُر بعد الفوز؟

"تاريخ ريال مدريد يقول إن الفوز يساعد على استمرار الفوز، تلك هي رؤيتي أيضًا. عندما تفوز، تتملكك مشاعر ترغب في تكرارها، وما حدث العام الماضي هو حافز هائل حتى نكرره وحتى لا نترك الآخرين يشعرون بما شعرنا به نحن عندما فزنا".

وكيف تقيّم وضع ناتشو؟

"كلما يلعب، يظهر بشكل جيد، يساهم دائما في أي مركز يشارك فيه. موقفه واضح ويجب عليه أن يقرر".

ومن سيعوض فينيسيوس غدًا؟

"رودريجو".

وما رأيك فيما يقدّمه برشلونة؟

"برشلونة يقوم بعمل مميز، إنه فريق صلب ويلعب بشكل جيد، لا أقارنهم بفريق آخر، إنه فريق مختلف".

وما وضع هازارد؟

"سيعود للتدريبات يوم الخميس بعد إصابته، إنه بخير".

ما رسالتك لجمهور ريال مدريد حتى يؤمنوا هم أيضًا بقدرة الفريق على العودة في الدوري بعد التأخر بـ 11 نقطة؟

"لا أحتاج إلى تقديم أدلة، جمهورنا يدرك احترافية فريقنا ولاعبينا، يدركون أننا سنقاتل في كل المباريات، لا أعتقد أن أحدًا يظن أننا في وضع حرج".

ما رأيك في فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس؟ لأنك تحتاج إلى مهاجم.

"حسنًا، احتياجي إلى مهاجم هو رأيك. ليست اللحظة المناسبة للحديث عن سوق الانتقالات، تركيزنا منصب بالكامل على البطولات التي نخوضها".

هل تتفق مع الرأي أن مستوى تشواميني انخفض؟

"ظهر بشكل مميز للغاية حتى كأس العالم، كان مفاجئًا، لكن المونديال أثر عليه، لم يتعاف بدنيًا بالكامل حتى الآن، لكنه يعود تدريجيًا".

هل تحدثت مع كروس؟

"لا يمكنني قول ما سيحدث، لم يخبرني بأي شيء، لكن متفائل أنه سيجدد، إنه مجرد إحساس".

ما تقييمك لخط الدفاع؟

"قلت سابقًا إننا عانينا من مشاكل في التركيز، كما أننا نفتقد أحيانًا للتناغم الجماعي، خرجنا بشباك نظيفة 3 مرات هذا الموسم".

هل يمكنك التأكيد أن بنزيمة جدد عقده؟

"لا أعرف. لكني أكرر: أساطير ريال مدريد يجب أن تعتزل في ريال مدريد".

هل سألك لاعبوك البرازيليون عما إذا كنت ستتولى تدريب منتخب بلادهم؟

"يمزحون بشأن ذلك، يضحكون بشأن الموضوع، يمزحون وليس أكثر من ذلك. الحقيقة أنني أمتلك عقدًا حتى 2024".