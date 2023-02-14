أساسي أم بديل؟ لو باريزيان تكشف موقف مبابي من المشاركة أمام بايرن

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سيبدأ لقاء بايرن ميونيخ على مقاعد البدلاء.

ويحل بايرن ضيفا على سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وكان كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان قد أوضح يوم الاثنين أن مشاركة مبابي أمام بايرن مرتبطة بالاختبارات البدنية التي يخضع لها صباح الثلاثاء.

وأوضحت لو باريزيان أن الجهاز الفني لباريس سان جيرمان اتخذ قراره بإبقاء مبابي على مقاعد البدلاء بعد الاختبارات التي خضع لها مبابي صباح يوم المباراة.

جالتييه قال يوم الاثنين: "مبابي تدرب بشكل منفرد يوم الأحد وتدرب مع الفريق بشكل طبيعي يوم الاثنين، لم أكن أتوقع انه سيتعافى بتلك السرعة ولكن تواجده في التشكيل الأساسي غير مؤكد".

وأضاف "إذا تواجد كيليان سيكون للمشاركة وليس لإخافة بايرن".

ويبدو أن يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ كان محقا حين صرح بأنه يشعر أن نادي باريس سان جيرمان ليس صادقا بشأن إصابة نجمه كيليان مبابي وغيابه عن الصدام المرتقب بين الفريقين يوم الثلاثاء.

وظهر مبابي في تدريب سان جيرمان يوم الاثنين وهو يتدرب مع الفريق مما يعني جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

كما شهد التدريب مشاركة النجم ليونيل ميسي وماركو فيراتي بشكل طبيعي أيضا.

ماذا حدث؟

في مطلع شهر فبراير تعرض مبابي للإصابة في مباراة مونبلييه وأعلن ناديه في اليوم التالي أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، مما يعني غيابه عن لقاء بايرن يوم 14 فبراير.

بعدها أوضح ناجلزمان في تصريحات للصحفيين أنه يعتقد أن كيليان سيشارك في المباراة المرتقبة وأنها ربما تكون خطة من الفريق الباريسي.

وعلق كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان على كلمات ناجلزمان في ظهوره الأول للإعلام حين قال "نخادع بايرن بإصابة مبابي؟ لست مضطرا للرد عليه".

وأضاف "لقد قرأت تصريحات ناجلزمان، لكني لن أرد عليه، هذا ليس أسلوبي ولا أسلوب نادي باريس سان جيرمان".

كما قال عقب الخسارة من موناكو يوم السبت: "لا أتوقع لحاق مبابي بلقاء بايرن، لن أقوم بأي مخاطرة، هناك مباريات أخرى تنتظرنا".

لكن مبابي زف خبرا سارا لفريقه حين شارك في جزء من تدريب يوم الأحد، ثم تدرب يوم الاثنين بشكل طبيعي قبل مباراة الثلاثاء.

وخاض مبابي فترة تأهيل خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يتدرب يوم الأحد بالكرة من جديد.

في غياب مبابي، خسر باريس سان جيرمان على يد مارسيليا وموناكو، بينما فاز على تولوز.

وتعرض سان جيرمان لـ3 هزائم في الدوري بعد كأس العالم من أصل 8 مباريات في الدوري، بجانب خروجه من كأس فرنسا بعد الهزيمة أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

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