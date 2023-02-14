جاريدو يعلق لـ في الجول على تصريحات الكومي بشأن التعاقد مع محمد خليفة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 13:04

كتب : زكي السعيد

جاريدو

رد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، على تصريحات يحيى الكومي الرئيس السابق للنادي.

وصرّح الكومي مساء الإثنين أن التعاقد مع لاعب الوسط محمد خليفة حدث مجاملة لوالده.

وتواصل FilGoal.com مع جاريدو الذي كان مديرًا فنيًا للفريق وقت التعاقد مع خليفة.

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وصرّح جاريدو: "محمد خليفة كان بالنسبة لي مثل بقية اللاعبين، لم أعتمد عليه لأني امتلكت لاعبين أفضل منه في مركزه، لكن سلوكه في التدريبات اتسم دومًا بالاحترافية والالتزام".

وأضاف: "طلبت من الإدارة امتلاك قائمة لاعبين أقل، لأننا امتلكنا عدد زائد من اللاعبين في الفريق".

وأشار: "الظروف في الإسماعيلي لم تكن تسمح بالفعل، كان هناك خلافات عديدة بين الإدارة واللاعبين".

وأتم: "الإدارة الجديدة التي تولت النادي الآن أكثر احترافية وتركز أكثر على كرة القدم، من المهم لكرة القدم امتلاك إدارات تفهم كرة القدم".

ماذا قال الكومي

صرح الكومي عبر صدى البلد: "إذا عاد بي الزمن هناك بعض اللاعبين لن اتعاقد معهم خصوصا بعض الأجانب الذين رفض المدربين إشراكهم".

وواصل "محمد خليفة بإمكانك اعتباره غير موجود، هو لاعب تعاقدنا معه كمجاملة لوالده لأنه صديقي وعلى ما اعتقد فإن شقيقته متزوجة من نجل مرتضى منصور ولم ندفع أي نقود في الصفقة ولا راتب حتى ولم يأخذ مكان في القائمة التي كانت تنقص 3 لاعبين".

واستمر "المجاملة كانت في مقابل استثمار والده في إنشاء مبنى تجاري بحق انتفاع ومقابل أن يلعب ابنه في الفريق في الحديقة الرياضية بالنادي ولكن لم نحصل على موافقة من وزارة الشباب والرياضة ولكن لم نخسر أي شيء".

وأكمل "في النهاية العبرة تكون باختيارات المديرين الفنيين إذا أرادوا إعطاء اللاعب فرصة وإذا لم يشارك سيرحل بدون مشاكل وأكون قد جاملت الرجل ولم أخسر أي شيء واللاعب غير الجيد لن يشارك".

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