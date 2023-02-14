فرصة رونالدو؟ الرياضية: الاتحاد السعودي يترقب الفوز بتنظيم كأس العالم للأندية

يتنافس الاتحاد السعودي لكرة القدم على الظفر بتنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المملكة تترقب الموافقة على استضافتها البطولة، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.

وأشار التقرير إلى أن فيفا يفاضل بين الملف السعودي وملفات أخرى.

وأوضح أن فيفا يشترط دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف.

فوز السعودية حال تحققه، سيضمن مشاركة فريق سعودي من جديد في النسخة المقبلة.

هذا الفريق سيكون بطل الدوري السعودي، أو بطل دوري أبطال آسيا إن كان سعوديًا، وهنا تظهر الفرصة لـ كريستيانو رونالدو.

النجم البرتغالي الذي انضم إلى النصر السعودي في يناير الماضي، قد لا يبتعد عن العالمية لفترة طويلة، إذا تمكّن من المشاركة مع فريقه في البطولة.

ويسعى النصر للظفر بلقب الدوري السعودي الذي سيضع له قدمًا في كأس العالم للأندية حال استضافة السعودية لها.

لكن هذه المشاركة لن تتحقق حال تتويج فريق سعودي آخر بلقب دوري أبطال آسيا.

في النسخة الحالية من دوري الأبطال (2022) يتنافس الهلال والشباب والفيصلي حتى اللحظة.

وسبق للبرازيل واليابان والإمارات العربية المتحدة والمغرب وقطر استضافة كأس العالم للأندية.

ونظّم المغرب النسخة الماضية التي انتهت قبل أيام بتتويج ريال مدريد.

وشارك الهلال السعودي في آخر نسختين ممثلًا عن قارة آسيا، كما ظهر الأهلي في آخر 3 نسخ من البطولة.

وتستضيف السعودية منافسات كأس آسيا 2027 بعد أن فاز ملفها بشكل رسمي.