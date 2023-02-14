أحمد سامي: إبراهيم نور الدين لن يقود أي مباراة أخرى لسموحة طوال مسيرته

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة

شدد أحمد سامي مدرب سموحة على أن الحكم إبراهيم نور الدين لن يقود أي مباراة لفريقه مرة جديدة خلال مسيرته التحكيمية.

وخسر سموحة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أبارك لنادي الزمالك ومديره الفني ولكن المباراة حدث بها الكثير من الأحداث والنتيجة ليست فنية، الزمالك ناد كبير ولا يحتاج إلى تلك المساعدة التحكيمية".

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وتابع "تواجدنا في المباراة بشكل قوي في الربع ساعة الأولى وأهدرنا كم كبير من الفرص واستغل الزمالك الأخطاء وسجل ثلاثة أهداف في 10 دقائق ولكن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا أثرت على سير المباراة".

من المفترض أن إبراهيم نور الدين هو الحكم رقم واحد في قائمة الحكام المصريين الدوليين لذلك يجب ألا تمر منه تلك التفاصيل الصغيرة، كرة القدم تعتمد على اللعب العادل ولكن اليوم لم يتوفر ذلك العامل".

واستمر "إدارة سموحة أخبرتني إنهم سيقدمون احتجاج لاتحاد الكرة وإبراهيم نور الدين لن يقود أي مباراة لنا من جديد على جميع الأصعدة حتى نهاية مسيرته في التحكيم".

وواصل "الأمر يتعلق بالحصول على حقي حتى لو هزمت في النهاية بعشرة أهداف وحتى عندما كنت أقود سيراميكا كليوباترا أرى أن هناك بعض الأندية تتعرض للظلم في الدوري".

وحقق الزمالك الانتصار ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من زيزو هدفين، وشيكابالا هدف.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد الصباحي.

وجاء انتصار الزمالك بعدما تعرض للهزيمة أمام فاركو في الدوري وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك سموحة الدوري المصري الممتاز
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