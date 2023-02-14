فرج عامر: سنقدم شكوى ضد الحكم.. لاعبو سموحة كانوا يخشون الاقتراب من لاعبي الزمالك

أعلن فرج عامر رئيس سموحة، نية ناديه التقدم بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام الزمالك.

وخسر سموحة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري.

وصرّح عامر بعد المباراة: "من وجهة نظرنا كان سموحة يستحق الحصول على ركلة جزاء في بداية المباراة، ومن وجهة نظرنا أيضا فإن ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة".

وتابع عبر قناة النهار: "هذا الأمر تسبب في فقدان ثقة للاعبين خلال أول 20 دقيقة، صاروا خائفين من الاقتراب من لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء".

وشدد: "هذا لا يعني أننا لم نرتكب أخطاء أثناء المباراة، بل أثرت علينا الغيابات في خط الوسط والدفاع".

وأشار: "لا أريد الاستفاضة في تحليل الحالات التحكيمية لأن هناك خبراء أكثر خبرة مني في ذلك".

وأضاف: "في الشوط الثاني لعب سموحة أفضل وسنحت لنا 10 أو 12 فرصة لكن لم نكن موفقين".

وتابع: "كنا نتوقع احتساب 8 أو 9 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، لكن وجدنا أن الحكم احتسب 3 دقائق فقط".

وأعلن: "سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد التحكيم في حدود اللوائح".

وحقق الزمالك الانتصار ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من زيزو هدفين، وشيكابالا هدف.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد الصباحي.

وجاء انتصار الزمالك بعدما تعرض للهزيمة أمام فاركو في الدوري وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.