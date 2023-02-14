إبراهيم نور الدين يوضح: هذا معيارنا في احتساب الأخطاء داخل منطقة الجزاء

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 11:40

كتب : Filgoal Team

إبراهيم نور الدين - شيكابالا - حسام حسن - الزمالك - سموحة

شرح إبراهيم نور الدين حكم مباراة سموحة والزمالك، معيار احتساب المخالفات في الالتحامات الثنائية بين لاعبين.

وتحدث نور الدين عبر قناة الحياة، مشددا أن حديثه "لا يخص مباراة بعينها، وإنما عام".

وقال نور الدين: "سأقول عدة مفاتيح تحكيمية عامة، عندما يكون هناك تنافس على الكرة بين لاعبين اثنين، لا توجه نظرك إلى التلامس، يجب أن تنظر إلى الاتجاه الذي ذهبت إليه الكرة وبناء عليه ستعرف من اللاعب الذي لمس الكرة".

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"لو دخلت الكرة إلى الداخل، فاللاعب الذي كان اتجاهه للداخل هو من لمسها، ولو خرجت إلى الخارج، فاللاعب الذي كان اتجاهه إلى الخارج هو من لمسها".

"هذه لعبة سهلة، وطالما لُمست الكرة فلا مخالفة. أمّا الحركة الإضافية بعد لمس الكرة فيجب أن يكون هناك ضرب من اللاعب لتكون مخالفة، وهذا لا يحدث، التلامس ليس حركة إضافية".

"لدينا مشكلة عامة في تمركز كاميرات التصوير، وهذا ظهر في مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي العام الماضي".

واحتسب نور الدين ركلة جزاء للزمالك في الشوط الأول، وأهدرها أحمد مصطفى "زيزو".

كما طالب أفراد سموحة بركلة جزاء، راجعها نور الدين، وأشار بعدم وجود مخالفة.

وحقق الزمالك الانتصار ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من زيزو هدفين، وشيكابالا هدف.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد الصباحي.

وجاء انتصار الزمالك بعدما تعرض للهزيمة أمام فاركو في الدوري وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك سموحة الدوري المصري إبراهيم نور الدين
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