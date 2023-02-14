الكومي: تعاقدنا مع خليفة مجاملة لوالده.. وندمت على اختيار جاريدو لتدريب الإسماعيلي

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي السابق عن تعاقده مع محمد خليفة لاعب الفريق على سبيل المجاملة لوالده.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تقدم باستقالته.

وتعاقد الإسماعيلي مع محمد خليفة في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الحالي.

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وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "إذا عاد بي الزمن هناك بعض اللاعبين لن اتعاقد معهم خصوصا بعض الأجانب الذين رفض المدربين إشراكهم".

وواصل "محمد خليفة بإمكانك اعتباره غير موجود، هو لاعب تعاقدنا معه كمجاملة لوالده لأنه صديقي وعلى ما اعتقد فإن شقيقته متزوجة من نجل مرتضى منصور ولم ندفع أي نقود في الصفقة ولا راتب حتى ولم يأخذ مكان في القائمة التي كانت تنقص 3 لاعبين".

واستمر "المجاملة كانت في مقابل استثمار والده في إنشاء مبنى تجاري بحق انتفاع ومقابل أن يلعب ابنه في الفريق في الحديقة الرياضية بالنادي ولكن لم نحصل على موافقة من وزارة الشباب والرياضة ولكن لم نخسر أي شيء".

وأكمل "في النهاية العبرة تكون باختيارات المديرين الفنيين إذا أرادوا إعطاء اللاعب فرصة وإذا لم يشارك سيرحل بدون مشاكل وأكون قد جاملت الرجل ولم أخسر أي شيء واللاعب غير الجيد لن يشارك".

وتابع "دفعت 20 مليون جنيه من أموالي الخاصة للإسماعيلي واعتبرتها مثل القرض وسأستردها عندما يكون الإسماعيلي به أموال وأحواله المادية تكون ميسورة وإذا لم يحدث ذلك سأتحمل".

وشدد "أردنا التعاقد مع مدرب أجنبي قوي وتم ترشيح خوان كارلوس جاريدو لنا بسبب مشواره التدريبي الجيد في السابق وكان يتقاضى 35 ألف دولار برفقة مساعديه ولكن "طلعوا كلهم أي كلام" وندمت على اختياري له بكل تأكيد لأن نتائجه كانت سيئة".

ولم يشارك خليفة في أي مباراة منذ انضمامه للفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الداخلية صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

الإسماعيلي محمد خليفة يحيى الكومي
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