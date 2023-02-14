مرتضى: سيف جعفر أفضل من إمام عاشور.. ولو اعتذر الأهلي لما شكونا كهربا

صرّح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن سيف فاروق جعفر أفضل من إمام عاشور.

وفاز الزمالك سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء أمس الإثنين، ليعود لسكة الانتصارات.

وصرّح مرتضى منصور عبر قناته في يوتيوب: "الزمالك هُزم في 6 أو 7 مباريات وصبرنا، واليوم ربنا أكربمنا وكسبنا سيف جعفر و110 مليون جنيه، لأن سيف أثبت اليوم أنه أفضل من إمام عاشور".

وتابع: "سيف لاعب شاب وتمسك جيدا بالفرصة، وإمام عاشور نتمنى له التوفيق في فريقه الجديد".

وأشار مرتضى: "أي شخص كان سيهتز بسبب وقف القيد والهزائم، لكننا تخطينا المرحلة الخطرة اليوم ولو فزنا المباراة المقبلة سنتقدم للمركز الثاني".

وعن الدعوة القضائية ضد قرار وقف القيد: "مجلس الدولة مختص ويملك حق إصدار إبطال قرار اتحاد الكرة وفقا للقانون، زلو لم يتم الإعلان عن البطلان، سنلجأ وقتها لمحكمة القضاء الإداري وتحكم ببطلان القرار ويتم قيد اللاعبين".

وشدد: "أتمنى انتهاء القصة قبل الحكم المقبل بدلا من أن نكون في صدام دائم".

وتابع: "المشكلة مع اتحاد الكرة بدأت عندما قدمنا شكوى ضد كهربا، لو كان الأهلي قد اعتذر عما بدر من اللاعب لما تقدمنا بالشكوى".

وعن مستحقات اللاعبين، أوضح: "شيكابالا كلمني وكلم أمير (مرتضى)، وأخبرته أن المستحقات ستكون في حسابات اللاعبين، كانوا رجالا وأسعدوا الجماهير".

وكشف: "في المباراة الماضية هاتفني إسماعيل يوسف وقال لي لا يوجد أي مليم والفندق يرفض دخولنا، فأرسل أمير مبلغ 250 ألف جنيه".

وحقق الزمالك الانتصار ليصل إلى النقطة 32 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من زيزو هدفين، وشيكابالا هدف.

بينما جاء هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد الصباحي.

وجاء انتصار الزمالك بعدما تعرض للهزيمة أمام فاركو في الدوري وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.