مواعيد مباريات الثلاثاء 14 فبراير 2023 - دوري أبطال أوروبا.. ولقب بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

تعود منافسات دوري أبطال أوروبا بعد توقف طويل، وتطل علينا بقمتين ناريتين في أولى مواجهات دور الـ 16 للمسابقة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنـــــا

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دوري أبطال أوروبا

في تكرار لنهائي نسخة 2020، يستقبل باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

وفي مباراة أخرى مثيرة، يلعب ميلان أمام توتنام هوتسبير في نفس التوقيت، عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق عصام الشوالي.

الدوري السعودي

ويلعب الشباب أمام نظيره أبها في الخامسة مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 1 بتعليق عبد الله الغامدي.

كأس الجزائر

وفي الثالثة عصرًا يلعب شباب بلوزداد منافس الزمالك أمام مولودية شباب العلمة.

كوبا ليبرتادوريس

وفي الدور التمهيدي الأول للبطولة، يلعب سبورت هوانكايو البيروفي أمام ناسيونال الباراجوائي في الثانية من صباح الأربعاء.

الدوري الإماراتي

ويلتقي شباب الأهلي دبي بـ الظفرة في الثالثة والنصف عصرًا عبر أبوظبي الرياضة 1 بتعليق فهد عبد الرحمن.

كرة طائرة

وفي نهائي السوبر المصري، يلتقي الأهلي بالزمالك في السادسة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس.

كرة سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب ميلواكي باكس أمام بوسطن سيلتكس في الثانية والنصف صباح الأربعاء.

وفي نفس التوقيت يلعب تورونتو رابتورز أمام أورلاندو ماجيك.

وفي الرابعة صباحا يلتقي فينيكس صنز بـ ساكرامينتو كينجز، ثم يصطدم لوس أنجلوس كليبرز بـ جولدن ستيت واريورز في الخامسة، وفي نفس التوقيت يلعب بورتلاند تريل أمام واشنطن ويزاردز.

تنس

وفي بطولة الدوحة للسيدات، تلعب التشيكية بيترا كفيتوفا أمام الصينية شواي تشانج في الواحدة ظهرًا.

كما تلتقي الإسبانية باولا بادوسا بالبرازيلية بياتريز حدد مايا في الرابعة عصرًا.

دوري أبطال أوروبا مواعيد المباريات مواعيد
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