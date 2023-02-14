إمام عاشور يطير إلى البرتغال للالتحاق بمعسكر ميتيلاند

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 10:03

كتب : حامد وجدي

إمام عاشور في مطار القاهرة

توجّه إمام عاشور لاعب ميتيلاند إلى البرتغال للالتحاق بمعسكر فريقه الجديد.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانفرد FilGoal.com بصور تواجد عاشور في مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا للسفر إلى البرتغال.

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ويواصل ميتيلاند استعداداته لمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في دور خروج المغلوب للدوري الأوروبي.

وتقام مباراة الذهاب لدور الـ 32 يوم الخميس المقبل في ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ثم يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الخميس 23 فبراير في ملعب إم سي إتش أرينا بمدينة هيرنينج الدنماركية.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري الدنماركي برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، بفارق 12 نقطة عن نوردشيايلاند المتصدر.

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